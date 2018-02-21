Almanya dış siyasette daha çok sorumluluk alacak | ALMANYA | DW | 21.03.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "Ağırlığını koymayan, siyasi bir etkinlik de kazanamaz" dedi. Uluslararası siyasette Almanya'ya ihtiyaç olduğunu belirten Maas "Biz de bu sorumluluğa uygun hareket edeceğiz" diye konuştu.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de benzer bir açıklama yaptı. Güvenlik ve savunma alanında dünyanın siciline bakıldığında son derece "tatsız" bir durum olduğunu söyleyen Von der Leyen, dünyanın "gittikçe daha hesap edilemez ve emniyetsiz hale geldiğine ve bunun da öngörülebilir bir zaman içerisinde değişmeyeceğine" işaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen

Von der Leyen, tehdit olarak uluslararası terörizm, iç savaşlar ve Avrupa'nın komşuluğundaki istikrarsız devletlerin yanı sıra "Rusya'nın provokatif ve zaman zaman agresif güç kazanma politikasına" ve Kuzey Kore'nin nükleer programına değindi.

"Avrupa bu dünya düzeninden kaçınamaz" diyen Von der Leyen, Almanya ve Avrupa'nın çıkarları sözkonusu olduğunda Almanya'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Von der Leyen "Almanya gibi bir büyüklüğe ve siyasi öneme sahip bir ülke, kendi başına sorumluluk alma iddiasına sahip olmak zorundadır" diye konuştu.

Almanya, Güvenlik Konseyi üyeliğine aday olacak

Maas, Alman hükümetinin önemli güvenlik, iklim ve ticaret konularında çok taraflı işbirliğinin korunması ve geliştirilmesini "tüm gücüyle" savunacağını söyledi. Alman Dışişleri Bakanı ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçici üyelik için Almanya'nın adaylığını koyacağını belirtti.

"Orada oturacak olanın da zor kararlar alması gerekecek" diyen Maas "Sorumluluğun bedeli bu" ifadelerini kullandı. Maas, BM Güvenlik Konseyi'nde iki yıl süreyle geçici üye olması halinde Almanya'nın çeşitli konuları gündeme getirme ve sorunları düzeltme imkanı bulacağını belirtti. Maas "Ortadan toz olmak, bizim büyüklüğümüze, bizim ekonomik gücümüze ve bizim tarihimize sahip bir ülke açısından bir seçenek olamaz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Alman bakan konuşmasında ABD ile ilişkilere de değindi. "Avrupa dışındaki en önemli müttefiğimiz ABD ve öyle de kalacak" diyen Maas "Atlantik'in ötesindeki tüm türbülanslara rağmen iki toplumda bu bağların ne kadar derin ve geniş bir biçimde kökleşmiş olduğunu unutmamalıyız" diye konuştu.

Türkiye'ye uluslararasıhukuka riayet çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye de Afrin'deki askeri harekatında uluslararası hukuka uygun hareket etme çağrısı yaptı. Maas "Bizim açımızdan en üst öncelik insani uluslararası hukuka riayet edilmesi ve Afrin’deki sivil halkın can güvenliğinin korunması" dedi. "Bu bakımdan Türkiye bir yükümlülük altındadır" diyen Maas, "Türkiye her ne yaparsa yapsın, uluslararası hukuk çerçevesinin gereklerine uygun ve orantılı hareket etmek zorunda ve bizim tam da en yeni gelişmeler bakımından burada ciddi şüphelerimiz var" ifadelerini kullandı.

Ankara'ya Afrin’de kalıcı bir işgal içinde olmama uyarısı yapan Maas, "Kalıcı işgal, burada uluslararası hukukun ihlal edilip edilmediği sorusu açısından yeni bir realite ortaya çıkaracaktır" dedi.

rtr,AFP / EC, GY

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