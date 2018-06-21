 Almanya Başbakanı Merkel Ürdün′de | DÜNYA | DW | 21.06.2018

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DÜNYA

Almanya Başbakanı Merkel Ürdün'de

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'nin ardından en fazla Suriyeli sığınmacıyı alan Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret ediyor.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel Ürdün ve Lübnan'ı kapsayan gezisinin ilk durağında Amman'da temaslarda bulundu. Amman'daki Alman-Ürdün Üniversitesi'ni ziyaret eden Merkel, üniversitedeki etkinlikte 150 öğrenciyle Suriye savaşının yanı sıra eğitim ve kadınların desteklenmesi gibi konuları tartıştı.

Almanya'ya gelen çok sayıda sığınmacının Almanya açısından zor bir görev olduğunu belirten Merkel, "Bu durumun yanı sıra halkımızın da istek ve endişeleri söz konusu. Hepsi bir dengede tutulmak zorunda" dedi.

Bir öğrencinin, "Almanya'da Almanya için Alternatif'in (AfD) seçimlerde yakaladığı başarı nedeniyle Almanya'da yabancılar ırkçılıktan korkuyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Genel olarak endişelenmenize gerek yok" yanıtını verdi.

2005 yılında kurulan Alman-Ürdün Üniversitesi'nde toplam 4 bin 300 öğrenci okuyor. Öğrenciler eğitimleri sırasında bir yıl Almanya'da eğitim görmek zorundalar.

Kral'la görüşecek

Almanya Başbakanı Merkel Ürdün'de Kral 2'nci Abdullah'la da bir araya gelecek. Görüşmede Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Ürdün'e sığınan Suriyelilerin durumu ele alınacak. Bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de masaya yatırılacak. Görüşmeye Veliaht Prens El Hüseyin İbn Abdullah'ın da katılması bekleniyor. 

Ürdün komşu Suriye'den yaklaşık 700 bin sığınmacı aldı. Sığınmacıların büyük bölümü Ürdün'de kötü koşullarda yaşam sürdürüyor. Almanya Ürdün'ü sığınmacılar konusunda maddi olarak destekliyor.

Almanya Başbakanı Merkel Amman'da yaptığı açıklamada, siyasi bir çözüm olmaksızın Suriye'de yeniden inşa çalışmalarına katılmayacaklarını söyledi. Rusya AB'den yıllardır süren savaş yüzünden yerle bir olan Suriye'ye yeniden inşada destek olmasını talep etmişti. 

Merkel Alman askerlerini de ziyaret edecek

Merkel Türk hükümetiyle yaşanan siyasi sorunların ardından İncirlik'ten Ürdün'deki El Azrak Üssü'ne sevk edilen Alman askerlerini de ziyaret edecek. Merkel akşam saatlerinde ise Lübnan'a geçecek. Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret etmesine izin vermemesi ile başlayan ve aylar süren tartışmalar sonrasında İncirlik’te görevli Alman askeri birliğinin Ürdün’e taşınması kararlaştırılmıştı.

DW,rtr,AFP/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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