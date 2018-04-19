 Almanya 10 bin mülteci alacak | ALMANYA | DW | 19.04.2018
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ALMANYA

Almanya 10 bin mülteci alacak

AB üyeleri mültecilere daha güvenli ve yasal bir Avrupa’nın yolunu açmak üzere başlatılan programla yeni mültecileri kabul ediyor. 10 binin üzerinde mülteci Almanya’ya yerleştirilecek.

Deutschland Flüchtlingsunterkünfte in Bochum (picture-alliance/dpa/R. B. Fishman )

AB Komisyonu, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yerleştirme programı kapsamında 10 binin üzerinde mülteci kabul edeceğini açıkladı. Mültecilerin Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden olacağı belirtildi.

Açıklama, AB Komisyonu Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Yetkilisi Dimitris Avramopoulos tarafından yapıldı. Avramopoulos, Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Federal hükümetin mülteci kabulüne yönelik onayının bu hafta içinde ellerine ulaştığını belirtti.

Avramopoulos "Uluslararası dayanışma söz konusu olduğunda Alman hükümeti yine yerini aldı" dedi. Avrupa Komisyonu yetkilisi, programın geçen yaz aylarında özellikle de korunmaya muhtaç mültecilere Avrupa'ya yasal ve güvenli bir yol açmak için başlatıldığını ifade etti.

Avrupa Komisyonu yetkilisi Avramopoulos, diğer AB üyesi ülkelerden de onay geldiği ve program kapsamında 40 bin mültecinin kabul edileceğini ifade etti.  Avramopoulos, AB içinde 50 bin yeni yer açma hedefine ulaşıldığını ve hatta bu hedefin geçildiğini söyledi.

2019 yılının sonbahar aylarına kadar başta Kuzey Afrika ülkelerinden olmak üzere en az 50 bin mültecinin AB ülkelerine yerleştirilmeleri hedefleniyor. Avrupa Birliği, mültecileri kabul eden ülkelere 500 milyon euro mali destek sağlayacak.

DW,epd/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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