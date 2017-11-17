Almanya çocuk sığınmacıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Welt am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre Almanya çok sayıda sığınmacıya kapılarını açtığı 2015'ten bu yana ilk kez 18 yaşın altındaki sığınmacıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Faslı çocuk sığınmacılar için öngörülen pilot proje kapsamında çocuklar, ülkenin kuzeyinde kurulması planlan barınaklara gönderilecek. Söz konusu barınakların her birinin 100 kişi kapasiteli; çocukların sosyal danışma, yardım ve eğitim imkânlarına erişimlerinin sağlanacağı oluşumlar olarak hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu barınakların Fas hükümeti, yerel yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde kurulacağı belirtiliyor.

Gazetede yer verilen İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, barınaklarda gönüllü olarak ülkelerine dönmeyi kabul eden 18 yaş altı sığınmacıların yanı sıra, suç kaydı bulunan çocuk sığınmacılar ve bölgedeki sokak çocukları kalabilecek.

''Aile birleşimi için çaba gösterilmiyor''

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Ansgar Heveling ise konuyla ilgili Welt am Sonntag'a verdiği demeçte projenin önemli bir adım olmasına karşın, çocukların ülkelerinde aileleriyle yeniden biraraya gelmesinin çok daha makul olacağını söyledi.

Milletvekili, ''Son yıllarda Almanya'ya velisi olmadan gelen tek bir çocuk sığınmacının dahi ülkesine geri gönderilememiş olması, yetkililerin aileleri devreye sokma yönünde çaba göstermesi gerektiğine bir işarettir'' ifadelerini kullandı.

Gazetenin görüştüğü gençlik merkezleri görevlileri de sığınmacıların çoğunun özellikle anneleriyle düzenli olarak telefonlaştıklarını bildikleri halde yetkililerin çocukları ailelerin yerini tespit etmek için hiçbir girişimde bulunmadıklarını doğruladı.

Sığınma başvuruları geri çevrilen çocuk sığınmacılar, Almanya'dan ancak belirli koşullar altında sınır dışı edilebiliyor. Sınır dışı gerçekleştirilmeden önce yetkililerin şu iki koşuldan birinin sağlandığından emin olması gerekiyor:

- Bir aile üyesi ya da çocuktan sorumlu olabilecek bir velinin ülkesinde çocuğu himayesine alması

- Ülkesinde çocuğa ''uygun'' bir alım merkezinin bulunması

Ne var ki, son yıllarda yüzlerce çocuk sığınmacı henüz ülkeye giriş dahi yapamadan sınırda geri çevrildi ya da sığınma başvuruları reddedildi.

Yeşiller ve Sol Parti'nin soru önergelerine cevaben Federal Meclis tarafından sağlanan verilere göre 2010 ve 2014 yılları arasında dört velisiz sığınmacı sınır dışı edilirken, 2015-2017 yılları arasında sınır dışı edilen çocuk sığınmacı olmadı.

İstatistiklere göre, şu anda Almanya'da bulunan çocuk sığınmacı sayısı ise 48 bini buluyor.

2015'te yaklaşık 900 bin sığınmacıya kapılarını açan Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in mülteci politikası yoğun eleştirilere hedef olmuştu. Bu yıl Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının ise 200 bini geçmeyeceği tahmin ediliyor.

DW/SÖ,ÖA

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