 Almanlar ABD′ye olan güvenini yitirdi | ALMANYA | DW | 19.05.2018
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ALMANYA

Almanlar ABD'ye olan güvenini yitirdi

ZDF televizyonu tarafından yaptırılan bir ankete göre, Almanların yüzde 82'si ABD'yi güvenilir bir ortak olarak görmüyor. Katılımcıların yüzde 63'ü ise daha sıkı bir mülteci politikasından yana.

Symbolfoto Verhältnis USA EU (picture-alliance/U. Baumgarten)

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Mesut Özil ve İlkay Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi Almanya’daki Türkler arasında da yankı buldu. Bu buluşmaya Almanya’da gösterilen tepkinin “abartılı” olduğu görüşünü savunanlar ağırlıkta. (17.05.2018)

Soçi'de Merkel ile görüşen Rusya lideri Putin, Avrupa ülkelerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmeleri için çağrı yaptı. Putin, Avrupalıların bu sayede mültecilerin Suriye'ye dönmelerini sağlayabileceğini söyledi. (18.05.2018)

Alman ZDF televizyonunun "Politbarometer" anketine göre, Alman vatandaşlarının ABD'ye olan güveni ciddi oranda düştü.

Mannheim merkezli Seçim Araştırma Grubu'nun Salı ve Perşembe günleri arasında rastgele seçilen bin 200 Alman seçmenle konuştuğu anketin sonuçları Cuma günü yayımlandı. Anket, Almanların yüzde 82'sinin ABD'yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediğini ortaya koydu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 14'ü ABD'yi siyasi işbirliği konusunda güvenilir bulduklarını söyledi.

Rusya'yı Almanya için güvenilir bir ortak olarak görmeyen katılımcıların oranı yüzde 58 olurken, katılımcıların yüzde 43'ü ise Çin'i güvenilir bir ortak olarak görmediklerini söyledi.

Sıkı mülteci politikası

Ankete katılanların toplam yüzde 94'ü Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika konularında tek vücut olarak hareket etmesinin "çok önemli" ya da "önemli" olduğunu söyledi. Buna rağmen katılımcıların yalnızca yüzde 20'si AB'nin gelecekte tek vücut olarak yüzde 26'sı ise bunun bugünden daha da az olacağı görüşünde olduklarını ifade etti. Katılımcıların yüzde 51'i ise bu konuda bugüne göre gelecekte hiçbir şeyin değişmeyeceği görüşünü savundu.

Ankette, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran anlaşmasından çekilmesinin ardından diğer imzacı devletlerin anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamasıyla ilgili bir soru da yöneltildi. Anket sonuçlarına göre, Almanların yüzde 65'i bunda başarılı olunacağı görüşündeyken, yüzde 28'i ise bu noktada şüphe duyduklarını belirtti.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 63'ü Almanya'nın daha sıkı bir mülteci politikası izlemesini desteklediklerini söylerken, yüzde 32'si ise Almanya'nın mülteci politikasını sıkılaştırmasına karşı olduklarını dile getirdi.

DW,AFP,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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