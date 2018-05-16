 Almanların üçte biri kadrodan çıkarılmalarından yana | ALMANYA | DW | 18.05.2018
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ALMANYA

Almanların üçte biri kadrodan çıkarılmalarından yana

Yapılan bir ankete göre Almanların üçte birinden fazlası, milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Dünya Şampiyonası aday kadrosundan çıkarılmasından yana.

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resim çektirdikleri için Alman siyaset ve medya dünyasında yoğun tartışmalara yol açan milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan kamuoyundan da tepki alıyor. Kamuoyu araştırma şirketi Emnid'in anketine göre Almanların yüzde 36'sı Alman futbol yıldızlarının Dünya Şampiyonası aday kadrosundan çıkarılmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 57'si ise Özil ve Gündoğan'ın kadrodan çıkarılmasına gerek olmadığı şeklinde görüş belirtti. Türk asıllı iki futbolcu Pazar günü Londra'da bir araya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takımları Arsenal ve Manchester City'nin imzalı formasını hediye etmişti.

Löw aslarına sahip çıktı

AKP tarafından yayımlanan resimlere birçok Alman siyasi ve spor yöneticisi tepki göstermiş, Alman milli futbol takımı teknik direktörü Joachim Löw ise Özil ve Gündoğan'ı aday kadroya aldığını açıklamıştı. Löw gelen tepki üzerine iki futbolcuyu kadroya almamayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Tabii ki düşünmedim. Bir saniye olsun aklımdan geçirmedim”, yanıtını vermişti.

Civey kamuoyu araştırma şirketinin yaptırdığı ankette ise katılanların yüzde 70'i Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmelerinin "kabul edilemez" olduğunu beyan etti. Buluşmayı tamamen ya da kısmen kabul edilebilir bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6 çıktı.

DW, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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