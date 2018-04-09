 Alman vatandaşlığına geçişte Türkler birinci sırada | ALMANYA | DW | 23.05.2018
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ALMANYA

Alman vatandaşlığına geçişte Türkler birinci sırada

2017 yılında Alman uyruğuna geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıktı. Almanlığı seçen Birleşik Krallık vatandaşlarının sayısındaki artış dikkat çekti. Alman vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler birinci sırada.

Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

Alman vatandaşlığına geçen yabancıların sayısında geçen yıl yüzde 1,7 oranında artış oldu. Federal İstatistik Dairesi 2017 yılında 112 bin yabancının Alman uyruğuna geçtiğini ve Alman kimliğini seçenlerin sayısının bir önceki yıla göre bin 800 arttığını açıkladı. Böylece bir yılda Alman vatandaşlığına geçen yabancı sayısı rekor düzeye çıkmış oldu.

2017 yılında Alman vatandaşlığına geçen Büyük Britanyalıların sayısı yüzde 162 oranında artarak 7 bin 493'e çıktı. 2016'da artış bir yıl öncesine göre dört katını bulmuştu. Bu gelişmenin Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararıyla ilgili olduğu tahmin ediliyor.

Geçen yıl Alman uyruğuna geçen yabancıların başında Türk vatandaşları geliyor. 2017'de 14 bin 984 Türk'e Alman kimliği verildi. Türkleri Birleşik Krallık vatandaşları, Polonyalılar (6 bin 613), İtalyanlar (4 bin 256) ve Rumenler (4 bin 238) izliyor.

DW, AFP, KNA/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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