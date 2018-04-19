 Alman siyasetçiler: Türkiye′deki seçim kampanyası Almanya′ya taşınmamalı | ALMANYA | DW | 19.04.2018
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ALMANYA

Alman siyasetçiler: Türkiye'deki seçim kampanyası Almanya'ya taşınmamalı

Yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Almanya'da farklı görüşten siyasetçiler, Türkiye'deki erken seçim mücadelesinin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi.

CDU Genel Başkanı Angela Merkel ve Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer

CDU Genel Başkanı Angela Merkel ve Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer

Başbakan Angela Merkel'in lideri olduğu Hrıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'de yaklaşan seçimlerdeki mücadele, burada Almanya'da değil, orada yapılmalı" dedi. Kramp-Karrenbauer, "Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" diye konuştu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka ise, "Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı" dedi. Otuzu aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Lischka, "Nihayetinde Türkiye'deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinliklere burada ihtiyaç yok" diye konuştu.

Özdemir: Genel bir düzenlemeye ihtiyaç var

Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir de hükümetin, eyalet ve yerel yönetimleri Türk siyasetçilerin seçim mitingleri düzenlemesine karar verme konusunda yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Ülke genelini kapsayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yönelik bir konuşma yasağı getirilmesini reddeden Özdemir, böylesi bir yasağın, "Erdoğan'ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini" ifade etti.

Güney Almanya Radyo Televizyonu Kurumu'na (SWR) konuşan Özdemir, Alman hükümetinin seçimin ve seçim mücadelesinin tüm partilerin eşit fırsatlara sahip olduğu, adil bir biçimde geçmesini güvence altına alması gerektiğini söyledi.

16 Nisan 2017 tarihindeki anayasa referandumu öncesinde Türk hükümetinden çeşitli siyasetçiler Almanya'da seçim etkinliği düzenlemek istemiş ancak bu etkinlikler salon sahiplerinin bireysel kararıyla art arda iptal edilmişti. Alman hükümeti konuyla ilgili bağlayıcı karar almasa da konu, iki ülke arasında siyasi kriz unsuru hâline gelmişti. Erdoğan "Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil" demişti. Bu açıklamaya tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Almanya'da erken seçimde oy kullanabilecek yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

DW,dpa/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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