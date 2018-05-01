 Alman polisi G20 göstericilerini Avrupa’da arıyor | ALMANYA | DW | 12.05.2018
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ALMANYA

Alman polisi G20 göstericilerini Avrupa’da arıyor

Alman polisinin, geçen yıl Hambug’daki G20 zirvesi sırasındaki gösterilerde şiddete başvurduğu iddia edilen zanlıları Avrupa çapında aramaya başladığı belirtildi.

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Alman polisi, Hamburg'da geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen G20 zirvesi sırasındaki protesto eylemlerinde şiddete başvurdukları iddia edilen göstericileri arama faaliyetlerini sürdürüyor. Funke Medya Grubu'nun, Sol Parti'nin konuyla ilgili soru önergesine İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta dayandırdığı haberinde, Alman polisinin 24 göstericiyi Avrupa çapında aramaya başladığı belirtildi.

Haberde, Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) kimliği tespit edilemeyen 24 kişinin fotoğraflarının yer aldığı listenin 15 Avrupa ülkesine 13 Nisan'da gönderdiği belirtildi. Zanlıların kimliklerinin belirlenmesinin talep edildiği listenin İspanya, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Polonya, Macaristan, Çekya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, İtalya ve İsviçre'ye gönderildiği kaydedildi.

Kimliği belirlenemeyen zanlılar hakkında toplumun huzur ve düzenini bozma, kundaklama ve hayatı tehlikeye sokacak şekilde adam yaralama suçlarından soruşturma açılmıştı.

G20 zirvesi sırasında düzenlenen protesto eylemlerinde olaylar çıkmıştı

G20 zirvesi sırasında düzenlenen protesto eylemlerinde olaylar çıkmıştı

Geçen yıl Temmuz ayında Hamburg'da yapılan G20 zirvesi sırasında düzenlenen protesto eylemlerinde bazı göstericiler ve polis arasında çatışma çıkmış, kundaklama ve yağmalama olayları yaşanmıştı. Hamburg polis yetkilileri, kimliği belirlenemeyen 100 göstericinin olaylara karıştıkları şüphesiyle Almanya çapında aranması için faaliyetler yürütmüştü.

Ancak Sol Parti polisin bu tutumunu eleştirerek, "temel hakların orantısız bir şekilde ihlal edildiğini” savunmuştu. Fotoğrafları yayınlanan zanlılar arasında henüz reşit olmayan göstericilerin de bulunması eleştirilere yol açmıştı.

AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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