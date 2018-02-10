 Alman ordusuna yeni teçhizat planı | ALMANYA | DW | 23.04.2018
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ALMANYA

Alman ordusuna yeni teçhizat planı

Alman basınındaki haberlerde Almanya Savunma Bakanlığı'nın orduya milyarlarca euro değerinde silah ve teçhizat almayı planladığı belirtildi. Ancak finansman sağlanamadığı için planın henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Luftwaffen-Standpunkt in Wunstorf (DW/N. Werkhäuser)

Handelsblatt ve Bild gazeteleri, Almanya Savunma Bakanlığı'nın ordu için milyarlarca euro değerinde silah ve teçhizat siparişi vermeyi planladığını duyurdu. Handelsblatt ve Bild gazetelerinin Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan sipariş listesine dayandırdığı haberinde, toplam 25 milyon euro değerinde 18 sözleşmenin meclisin bütçe ve savunma komisyonları tarafından onaylanması gerektiği belirtildi.

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Alman ordusundaki teçhizat sorunları ile ilgili her gün yeni bir ayrıntı gün yüzüne çıkıyor. Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, helikopter ve tankların çoğu kullanılabilecek durumda değil. (28.02.2018)

Alman Federal Meclisi'nin silahlı kuvvetler raportörünün son raporuna göre, ordu endişe verecek kadar kötü bir durumda. DW’den Nina Werkhäuser'e göre rapor Savunma Bakanlığı'nın karnesindeki zayıfları ortaya koyuyor. (21.02.2018)

Alman Savunma Bakanlığı'nın bir raporunda, Alman ordusunda NATO'nun Acil Müdahale Gücü için "kabiliyet eksikliği" olduğu belirtildi. Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedildi. (19.02.2018)

Habere göre, Savunma Bakanlığı'nın listesinde Heron TP tipi İsrail yapımı insansız hava araçları bulunuyor. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) koalisyon sözleşmesinde Heron TP'lerin alımı üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Haberde, dokuz yıllık finansal kiralama sözleşmesinin bedelinin ise 1 milyar 24 milyon euro olduğu belirtildi.

Bunun yanısıra, Afganistan ve Mali'de keşif için kullanılan Heron 1 tipi insansız hava araçlarının ise operatör sözleşmelerinin Şubat 2020'nin sonuna kadar uzatılması planlanıyor.

Handelsblatt ve Bild gazetelerinin haberinde, Alman ordusu için hazırlanan sipariş listesinde, yedi kurtarma helikopteri ile altı adet C-130J Hercules tipi askeri nakliye uçağının da bulunduğu belirtildi. Haberde, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in, sıklıkla arıza yapan Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağından bağımsız olabilmek için Ukrayna yapımı Antonov tipi nakliye uçaklarının görev süresini 2021'e kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

Habere göre, sipariş listesinde Eurofighter tipi avcı uçaklarının radar teknolojileri, fırkateynler için telekomünikasyon sistemi, Puma zırhlı muhabere araçlarının modernizasyonu, NH 90 tipi askeri nakliye helikopterleri ve çok namlulu roketatarların bakımı bulunuyor. Ayrıca, yeni savaş üniformalarının yaptırılması planlanıyor.

Ancak haberde, söz konusu planların henüz kesinleşmediğine dikkat çekildi. Savunma Bakanlığı yetkililerinin, hazırlanan listenin "geçici" olduğunu dile getirdiği, planların hayata geçirilmesinin 2018 yılı bütçesine bağlı olduğu vurgulandı.

DW,AFP,rdt/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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