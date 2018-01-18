  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Alman medyası: Adil Öksüz Almanya’da aranıyor

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre, 15 Temmuz'dan sonra Almanya'ya kaçtığı iddia edilen Adil Öksüz hakkında 14 Kasım 2017’den bu yana, ikamet ettiği yerin tespitine yönelik soruşturma yürütülüyor.

default

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün ardından Türkiye'den kaçan ve darbeci askerlerle Fethullah Gülen hareketi arasında bağlantı sağlamakla suçlanan Adil Öksüz'ün Almanya'da ikamet ettiği yerin tespitine yönelik soruşturma kapsamında arandığı bildirildi.

Süddeutsche Zeitung ile NDR ve WDR yayın kuruluşlarının ortak haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı 14 Kasım 2017 tarihli tebliğle Almanya'daki bütün karakollara Öksüz'le ilgili bilgilerin merkeze bildirilmesi talimatını verdi. Darbe zanlısı olarak aranan Adil Öksüz'ün Almanya'ya kaçtığı yönündeki şüpheler nedeniyle Türk hükümeti Ağustos ayında Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bilgi istemişti.

Türk medyasında Öksüz'ün Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde ve Hannover kentinde görüldüğüne dair haberler çıkmış ve Baden-Württemberg eyaletinin kendisine iltica hakkı tanıdığı iddia edilmişti. Ancak Adil Öksüz'ün Almanya'da saklandığına dair herhangi bir ipucu elde edilemedi. Alman makamlarınca Öksüz'ün Almanya'ya girdiğine ve "Adil Öksüz" adı altında iltica başvurusunda bulunduğuna dair hiçbir kayıt bulunmadığı açıklandı. İltica başvurularından sorumlu Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin değişik yazım şekilleriyle yaptığı aramadan da sonuç alınamadığı belirtiliyor.

"Erdoğan teşekkür etti"

Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adil Öksüz'ün aranmaya başlanmasından dolayı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e teşekkürlerini ilettiği de belirtildi. Alman hükümetinin "Öksüz'e yönelik şüpheleri ciddi bulduğunu, iadenin hukuk devleti kaynaklı endişelerden dolayı zor olacağını, ancak cezai takibat işinin Almanya tarafından üstlenilebileceğini" Ankara'ya ilettiği kaydedildi. Berlin'in Ankara'ya "gerçek darbecilerin yumuşak muamele bekleyemeyeceği" mesajı verdiği de belirtiliyor.

Gazetenin haberinde Öksüz ile ilgili gelişmeler, Alman hükümetinin Türkiye ile ilişkileri adım adım düzeltme ve Türkiye'deki Alman tutukluların serbest bırakılmasını sağlama hedefi doğrultusunda attığı adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AG/BÖ/BK

 

Önerdiğimiz linkler

Adil Öksüz için iade talebi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Almanya'da olduğu iddia edilen, Gülen yapılanmasına yönelik olarak açılan davanın firari sanığı Adil Öksüz'ün iade edilmesi için talepname hazırladı. (21.11.2017)  

Almanya Dışişleri Bakanlığı: Öksüz başvurusu incelenecek

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'nin darbe girişiminin baş zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da olup olmadığının araştırılması yönünde verdiği nota hakkında açıklama yaptı. (16.08.2017)  

Türkiye'den Almanya'ya "Adil Öksüz" notası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi zanlılarından Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü yönünde çıkan haberlerin ardından Almanya'ya resmi nota vererek, konunun araştırılmasını istediklerini açıkladı. (16.08.2017)  

Benzer içerik

Ankara Parlament Sondersitzung Putsch Jahrestag

Türkiye’de OHAL altıncı kez uzatıldı 18.01.2018

TBMM Genel Kurulu’nda Perşembe günü yapılan oylama ile 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen olağanüstü halin üç ay süreyle altıncı defa uzatılmasına karar verildi.

Türkei Tageszeitung Yeni Safak zu Adil Öksüz

Adil Öksüz için iade talebi 21.11.2017

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Almanya'da olduğu iddia edilen, Gülen yapılanmasına yönelik olarak açılan davanın firari sanığı Adil Öksüz'ün iade edilmesi için talepname hazırladı.

Griechenland | Türkischer Soldat erhält Asyl in Griechenland

Türk subaylara Yunanistan'da iltica hakkı verilecek mi? 15.01.2018

Ankara'nın 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlayıp iadelerini istediği eski subaylarla ilgili karmaşık hukuki süreç devam ediyor. Yunan hukukçu Nikos Alivizatos olasılıkları DW'ye değerlendirdi.

FOTO-GALERİ

Oscar Statue (Getty Images)

2018 Oscarlarını kim kazanacak?

4 Mart’ta sahiplerini bulacak Oscar Ödül Töreni’nin favori filmlerini derledik. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +