 Alman meclisi raporu: Ortak Suriye operasyonuyla uluslararası hukuk ihlal edildi | ALMANYA | DW | 21.04.2018
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ALMANYA

Alman meclisi raporu: Ortak Suriye operasyonuyla uluslararası hukuk ihlal edildi

Alman parlamentosunun hazırlattığı raporda, Suriye'deki kimyasal saldırı iddiaları üzerine bu ülkeye düzenlenen ortak askeri operasyonun uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuldu.

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Federal Alman Meclisi Bilimsel Hizmetler Dairesi tarafından yayımlanan bilirkişi raporunda, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarının "uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtildi.

Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan üç ülkenin düzenlediği saldırıların ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD öncülüğündeki askeri operasyonu destekleyerek böyle bir operasyonun "gerekli ve orantılı" olduğunu savunmuştu.

Syrien - US-Militärschlag auf Damaskus

Sol Parti'nin başvurusu üzerine hazırlanan raporda, bir devlete karşı askeri misilleme saldırısı niteliğinde müdahalede bulunulmasının uluslararası hukuk açısından "aslen kabul edilemez" olduğu kaydedildi. Bunun, saldırının düzenlendiği devletin uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiği durumlar için de geçerli olduğu belirtildi.

Raporda, bir devleti uluslararası bir anlaşmanın ihlali konusunda cezalandırma amacıyla askeri güç kullanılmasının Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ikinci maddesinin ihlali olduğu belirtildi.

11 sayfalık raporda saldırıların, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) tarafından yapılacak incelemelerin sonucunun "henüz beklenmeden" düzenlendiğine vurgu yapıldı.

İngiltere'nin "istisnai durumlarda yoğun insani acıları dindirmek adına askeri önlemlere başvurulabileceğini" savunan hukuki tezine zıt bir nitelik taşıyan raporda, söz konusu ön koşulların mevcut olmadığının altını çizildi. Raporda, "insani müdahalenin" temelini oluşturan "koruma sorumluluğu" konseptinin özellikle sivil halkın korunması amacını taşıdığı ve hukuk ihlallerinin cezalandırılması amacıyla icra edilemeyeceği belirtildi.

Heike Hänsel

Heike Hänsel

Bilirkişi raporunda, gerçekleştirilen hava saldırılarında "uluslararası hukukla aşıldığına inanılan, insancıllık kisvesi altında silahlı misilleme formuna bariz bir geri dönüşün" söz konusu olduğu belirtildi.

"Rapor tokat niteliğinde"

Sol Parti milletvekilleri Heike Hänsel ve Alexander Neu, açıklanan raporun Alman hükümeti için bir "tokat" niteliğini taşıdığını söyledi.

Hükümetin uluslararası hukuktan "çok ciddi" bir sapmaya destek verdiğini ve böylece bu ilkelerin ciddi şekilde "erozyona" uğramasına katkı sağladığını kaydeden Hänsel ve Neu, Sol Parti'nin Almanya'nın müttefiklerinin uluslararası hukuka aykırı davranışına karşı "ilk yaptırımı" olarak "Alman ordusunun bölgeden derhal çekilmesi" çağrısında bulunduğunu belirtti.

AFP/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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