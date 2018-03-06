Alman istihbaratı: Kuzey Kore′nin füzeleri Avrupa′ya ulaşabilir | DÜNYA | DW | 19.03.2018

"Kuzey Kore'nin füzeleri Almanya ve Avrupa'ya ulaşabilecek menzilde." Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in pazar gazetesi Bild Am Sonntag'da yer alan habere göre, bu sözler Alman dış istihbarat kurumu BND'nin başkanı Ole Diehl'e ait.

Habere göre, BND Başkanı Ole Diehl Alman milletvekilleriyle yaptığı gizli bir görüşmede, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füzelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Diehl'in görüşmede, "Kuzey Kore'nin füzelerinin Avrupa ve Almanya'ya ulaşabilecek menzilde olduğunun kesin olarak söylenebileceğini" ifade ettiği belirtildi. Gazete, haberine görüşmeye katılan milletvekillerini kaynak gösterdi. Haberde, Kuzey Kore'nin artık kıtalararası füzelerini nükleer başlıkla donatabilecek donanıma sahip olduğu ifade edildi.

Trump-Kim görüşmesi yakında

Şu günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yapacağı ilk yüz yüze görüşmenin hazırlıkları sürüyor. Trump, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle yaşanan gerginliğe bir çözüm bulunabilmesi için Kim ile görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Güney Koreli yetkililerin açıklamalarına göre, iki lider arasındaki görüşme Mayıs ayında yapılacak.

rtr,AFP/BÖ,CÖ

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