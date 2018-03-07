Alman İçişleri Bakanlığı'nın tepki çeken fotoğrafı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in yönetim kadrosunu tanıttığı fotoğraf, büyük tepki çekti. Adı bir süre önce İçişleri, İmar ve Yurt Bakanlığı olarak değiştirilen bakanlığın internet sayfasında kullanılan fotoğrafta, 9 kişilik yönetim kadrosunun sadece erkeklerden oluşması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Kısa bir süre önce "İslam Almanya’ya ait değildir" diyerek tepki toplayan Bakan Seehofer yine eleştirilerin odağına yerleşti.

Bavyera Eyalet Meclisi'nin Yeşiller Partili Milletvekili Kerstin Celina, Twitter hesabından Bakanı eleştirenlerden biriydi. Celina, paylaşımında "Yurt Bakanı Horst Seehofer 'İslam Almanya'ya ait' değil diyor. Personel seçimine bakılırsa kadınlar da Almanya’ya ait değil" yorumunu yaptı.

Almanya'nın ulusal gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung gazeteci Julia Bähr'in kaleme aldığı "İçişleri Bakanlığı'ndaki erkekeler kulübü" adlı yorumundan bir alıntıyı paylaştı:

"Seehofer'in her gün bir ofisten diğerine gidip, her seferinde çalışama masasının arkasında kendisine benzeyen biri oturduğu için ne kadar sevineceğini, insan çok güzel gözünün önüne getirebiliyor."

Konuya ilişkin sosyal medyada birçok karikatür de paylaşıldı. O karikatürlerden birinde "Yurt bakanlığı Almanya'nın kültürel çeşitliliğini doğruluyor" başlığı kullanılıyor.

Seehofer'in konuşma balonunda ise "Kadınlar Almanya’ya ait değil" ibaresi kullanılıyor.

İçişleri Bakanlığının tepkiler üzerine internet sayfasından kaldırdığı fotoğrafın üzerinde oynayıp "düzeltmeler" yapanlar da oldu.

Nina Barth adlı kullanıcı bu durumun ulaşım ve ekonomi bakanlıklarındaki yönetim kadorusunda da farklı olmadığına dikkat çekiyor. Ancak Barth tek farkın "onların bu kadar güzel bir fotoğrafı paylaşıp silmemesi" olduğunu belirtiyor.

Berlin'de çıkan Tageszeitung (TAZ) adlı gazete ise kadrodaki kadın eksikliği dışında bir konuya daha dikkat çekiyor: "Seehofer'in paylaştığı fotoğrafta sadece beyaz erkekler var. Ama ırkçı kurumlarda daha fazla çeşitlilik istemiyor muyduk?"

Almanya'nın kamu televizyonu ZDF'te yayınlanan komedyen Oliver Welke'nin sunduğu "heute-show" adlı hiciv programı da tartışmalara neden olan fotoğrafı "İçişleri Bakanlığı'nda sosis partisi" şeklinde değerlendirdi.

Fotoğrafla ilgili tartışmalar, Almanya'da firmaların yönetim kadrolarına kadın kotası getirmesine dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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© Deutsche Welle Türkçe