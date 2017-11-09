Alman hemşire 97 hastayı daha öldürmekle suçlanıyor

Almanya, savaş sonrası dönemin en büyük seri katil vakasıyla karşı karşıya. Enjekte ettiği ilaçlarla 6 hastanın ölümüne sebebiyet vermekten suçlu bulunan ve 2015 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Niels Högel isimli erkek hemşirenin 97 hastayı daha öldürmek suçlamasıyla bir kez daha hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Oldenburg eyalet mahkemesinden bir sözcü, 41 yaşındaki hemşirenin davasındaki dosyaların kabarıklığı ve kurban sayısının fazlalığı nedeniyle davanın eyalet mahkemesinin kapasitesinin sınırlarını zorlayabileceğini söyledi. Sözcü bu nedenle yeni davanın tarihine ilişkin bir tahminde bulunamadıklarını belirtti.

Högel'in işlediği cinayetler 2005 yılında Delmenhorst Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde bir hastaya aşırı dozda ilaç enjekte etmek isterken bir meslektaşı tarafından yakalanmasıyla günyüzüne çıkmıştı. Söz konusu hasta kurtarılırken, Högel tutuklanmıştı.

Hemşirenin daha fazla cinayet işlemiş olabileceği şüphesi soruşturmanın henüz başında ortaya çıkmış olsa da savcılığın kanıtlara ulaşması yıllar aldı. Beş hasta yakınının daha hemşireden şikayetçi olmasıyla Högel ikinci kez hakim karşısına çıkmış, soruşturma ilerledikçe hemşirenin kurbanlarının sayısının çok daha yüksek olabileceği sonucuna varılmıştı. Soruşturma kapsamında yüzlerce naaş mezardan çıkarılarak incelenmişti.

Högel'in suçunu büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyen başsavcı Martin Koziolek, hemşirenin durumu ağır hastaları kendisine kurban olarak seçtiğini belirtti. Högel'in ''meslektaşlarına ve yöneticilerine hastaları yeniden hayata döndürme konusundaki yeteneklerini sergileyebilmek amacıyla'' kalp ritmini bozan ilaçlar enjekte ettiğini söyledi.

Yetkililer Högel'in görev yaptığı Delmenhorst ve Oldenburg'taki hastanelerde işlenen cinayetlere ilişkin somut kanıtlar olduğu halde hastenelerin uzun süre harekete geçmediğini açıkladı. Bu nedenle eyalet savcılığı altı Delmenhorst Hastanesi çalışanı hakkında ''cinayete göz yummaktan'' dava açtı. Çalışanlar hakkında eyalet yüksek mahkemesinin kararı beklenirken, Oldenburg Hastanesi çalışanları hakkındaki soruşturma ise sürüyor.

dpa/AFP, SÖ/ÖA

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