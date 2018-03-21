 Alman hükümetinden Türkiye′ye silah satışına onay | ALMANYA | DW | 29.03.2018
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ALMANYA

Alman hükümetinden Türkiye'ye silah satışına onay

Alman hükümetinin, Afrin operasyonunun başlamasından sonra da Türkiye’ye 4 milyon 400 bin euro tutarında silah ve savunma ürünleri satışına onay verdiği ortaya çıktı.

Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

Alman birinci kanalı ARD, Alman hükümetinin Afrin harekatının başlamasından sonra da Türkiye’ye silah ve savunma ürünleri ihracaatına onay verdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı’nın Sol Parti Meclis Grubu'nun soru önergesine verdiği yanıta dayandırdılan haberde, 4 milyon 400 bin euro tutarındaki satışın mermi gibi savunma malzemelerini içerdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıt, Türkiye'ye yapılan savunma ürünleri ihracatı için verilen onaylarda 20 Ocak'tan sonraki dönemi kapsıyor. Yanıta göre, bunun öncesindeki haftalarda ise Türkiye'ye on milyon euro tutarındaki silah ve savunma ürünleri ihracatı yapılması onaylandı. Federal Meclis Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen, Türkiye'ye silah ihracatının sürdürülmesini "delilik" olarak nitelendirerek buna derhal son verilmesini talep etti.

Yeşiller partisi de aynı yanıtı almıştı

Yeşiller partisinin aynı konudaki bir soru önergesine Mart ayı ortasında yanıt veren Alman Ekonomi Bakanlığı da aynı yanıtı vermişti. Alman Ekonomi Bakanlığı'nın Yeşiller Partisi Milletvekili Omid Nouripour'un yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, Zeytin Dalı harekâtının başlamasından sonra Türkiye'ye 4 milyon 400 bin euroluk askeri malzeme satışı için Alman hükümetinden 20 ayrı izin alındığı belirtilmişti. Yeşiller partisi, Alman hükümetini kamuoyunu aldatmakla suçlamıştı.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlayan Afrin operasyonunda Alman üretimi Leopard 2 tanklarının kullanıldığının ortaya çıkması, Almanya kamuoyunda Türkiye'ye silah ihracatına ilişkin tartışma başlatmıştı. Hükümet kamuoyundan gelen baskılar üzerine, silah satışının askıya alındığını açıklamış ve bundan sonraki kararların yeni hükümete bırakıldığını duyurmuştu. Almanya'da yeni Merkel hükümeti yaklaşık iki hafta önce göreve başladı. Başbakan Merkel, hükümet programını açıkladığı meclis konuşmasında Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,DW/ BÖ,JD

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