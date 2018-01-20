Alman hükümeti: Yücel′in durumu ilişkileri zedeliyor | ALMANYA | DW | 12.02.2018

Alman hükümeti Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan tüm Alman vatandaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada "Federal hükümet gelecekte de tüm mevcut siyasi ve diplomatik kaynaklarıyla Deniz Yücel ve tabii ki diğer tüm tutuklu Almanların serbest bırakılması için çalışacaktır" dedi.

Seibert, çarşamba günü tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçmiş olacak Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel'in durumuna da değindi. Seibert, "Bir iddianame ve uygun bir yargılama süreci olmaksızın geçen bu uzun tutukluluk elbette Almanya-Türkiye ilişkilerini zedeliyor" dedi.

"Türkiye'nin rehine politikası"

Alman meclisinde muhalefette yer alan Sol Parti de, pazartesi günü hükümete Deniz Yücel konusunda daha açık bir tutum sergilemesi talebinde bulundu. Sol Parti milletvekili Heike Hänsel, "Türkiye'nin rehine politikasına artık bir son vermesi için silah ihracatı ile vize işlemleri konusunda daha fazla baskı yapılması gerektiğini" söyledi.

Heike Hänsel

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de tutuklanan en az 28 Alman vatandaşının 22'si serbest kaldı. Bunların arasında Ekim 2017'de tahliye edilen insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve Aralık'ta tahliye edilen gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu da bulunuyor.

Türkiye'de toplam 47 Alman tutuklu bulunuyor. Geçen hafta bir kişinin daha serbest bırakılmasıyla Türkiye'de siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının sayısıysa 6'ya düşmüştü. Bunlardan biri olan ve hakkında hala bir iddianame bulunmayan Die Welt muhabiri Deniz Yücel, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası" ile suçlanıyor.

dpa/BÜ,BÖ

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