 Alman hükümeti nükleerden çıkış tazminatı ödeyecek | ALMANYA | DW | 23.05.2018
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ALMANYA

Alman hükümeti nükleerden çıkış tazminatı ödeyecek

Alman hükümeti, Almanya’nın 2023 yılına kadar nükleer enerji santrallerini kapatma kararından etkilenen iki büyük enerji şirketine tazminat ödenmesine karar verdi.

Gundremmingen nükleer santrali

Almanya, nükleer enerjiden çıkma politikası nedeniyle iki enerji firmasına tazminat ödeyecek.

Alman hükümeti, Almanya’nın nükleer enerjiden vazgeçme kararı nedeniyle iki enerji firmasına tazminat ödenmesini öngören düzenlemeyi Çarşamba günü onayladı. Bu kararla birlikte Almanya, 2023 yılına kadar nükleer enerjiden çıkma planı nedeniyle kayıp yaşayacak Alman firma RWE ile İsveçli firma Vattenfall'e tazminat ödeyecek.

Ödenecek tazminatın miktarı ise henüz belirlenmedi. Elektrik üretilmemesi ile ortaya çıkan maddi kaybın en erken 2023'te belirlenebileceği, bu nedenle ödenecek tazminatın da en erken 2023 yılında tespit edilebileceği aktarıldı.

Almanya Çevre Bakanlığı, vergi mükelleflerinden toplanan vergilerle ödenecek tazminatın muhtemelen bir milyar euronun altına olacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

Alman hükümetinin onay verdiği yasa tasarısı Karlsruhe'deki Federal Anayasa Mahkemesi’nin 2016 yılında aldığı kararla uyumlu. Mahkeme, Alman hükümetinin enerji dönüşümü kararı sonucunda enerji firmalarının yaptıkları yatırımların boşa çıkması nedeniyle tazminata hak kazandıklarına hükmetmişti.

RWE ve Vattenfall'e tazminat ödenmesine karar verilirken Alman E.ON şirketi için henüz bir tazminat kararı yok. Bunun sebebi nükleerden tamamıyla çıkana kadar üretilmesi hesaplanan enerji miktarının başka nükleer santrallere dağıtılabilme ihtimalinin bulunması.

Mart 2011 tarihinde Japonya’nın Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan kazanın ardından Almanya, nükleer enerjiden çıkma kararı almıştı. Bu kapsamda ülkede faaliyette bulunan 17 nükleer reaktörden ilk başta sekizi kapatılmış, geri kalanların da 2022’nin sonuna kadar kapatılması yönünde karar alınmıştı. 

DW,dpa/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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