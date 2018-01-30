 Alman hükümeti: Deniz Yücel haberlerinden ötürü tutuklu | TÜRKİYE | DW | 01.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Alman hükümeti: Deniz Yücel haberlerinden ötürü tutuklu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de haklı olarak gözaltında tutulup tutulmadığını yaz tatiline girmeden açıklığa kavuşturmak istiyor. Berlin de görüşünü mahkemeye sundu.

Journalist Deniz Yücel (picture-alliance/dpa/K. Schindler)

Hem Türk hem de Alman hükümetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) nezdinde 1 Şubat'a kadar Deniz Yücel'in tutuklanmasıyla ilgili görüşünü mahkemeye bildirdi. Türkiye, Kasım ayında savunmasını Strasbourg'daki mahkemeye iletmişti. Die Welt gazetesinin haberine göre, Alman hükümeti de mahkemeye görüşünü bildirdi.

Gazetenin haberine göre, Alman hükümeti Deniz Yücel'in "haberlerinden ötürü" tutuklandığı ve tutukluluğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu görüşünü savundu.

Adalet Bakanı Heiko Maas gazeteye yaptığı açıklamada, "Eleştirel haberciliğin baskı altında tutulması basın özgürlüğü konusundaki anlayışımızla bağdaşmamaktadır" dedi. Maas federal hükümetin Yücel için adil bir yargılama yapılması için her şeyi deneyeceğini söyledi.

1 yıldır iddianame hazırlanmadı

Alman Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz Yücel, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın e-postalarına yönelik yapılan haberler kapsamında yürütülen soruşturmada, kendi isteğiyle ifade vermeye gittiği emniyette 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "terör propagandası" yapmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Hakkında herhangi bir iddianame düzenlenmeden ve hakim karşısına çıkartılmadan tutukluluğunun devam etmesi üzerine Yücel'in avukatları geçen yıl Nisan ayında AİHM'ye başvurmuştu.

AİHM hakimleri Yücel'in tutuklanmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olmadığı sorusunu açıklığa kavuşturmaya çalışacak.

Diğer yandan Yücel'in serbest bırakılması için avukatları Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi henüz konuyla ilgili kararını açıklamadı.

dpa,SSB/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Deniz Yücel: Kirli anlaşmayla tahliye istemiyorum

Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün "tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" söyledi. (17.01.2018)  

Welt gazetesinin yöneticisi Deniz Yücel için umutlu

Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. (11.01.2018)  

Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye Deniz Yücel yanıtı

Adalet Bakanlığı'nın cezaevinde bulunan gazeteci Deniz Yücel'in durumuna ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne görüş verdiği bildirildi. Bakanlığın Yücel'e yönelik suçlamaları tekrarladığı belirtildi. (04.01.2018)  

Benzer içerik

Ulrich Schellenberg - Präsident des Deutschen Anwaltvereins

“Türkiye’de korku hukuk sistemini zehirliyor” 30.01.2018

Alman Avukatlar Derneği Başkanı Ulrich Schellenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkede korku yaymayı başardığını ve bu korkunun da hukuk sisteminin özgürlüğünü noktaladığını belirtiyor.

Journalist Deniz Yücel

Deniz Yücel: Kirli anlaşmayla tahliye istemiyorum 17.01.2018

Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün "tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" söyledi.

Türkei Sondergipfel der Organisation für Islamische Kooperation (OIC)

Çavuşoğlu'ndan Deniz Yücel açıklaması 01.01.2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan, Yücel hakkındaki iddianamenin hazırlanmamış olmasının "kendisini de mutlu etmediğini" söyledi.

Saigon Vietnamkrieg (picture-alliance/AP Photo/E. Adams)

Vietnam Savaşı’nda dönüm noktası: Tet saldırısı

Bundan 50 yıl önce Vietnam cehenneme dönmüştü. Komünist Kuzey Vietnam güçleri, Güney Vietnam ve ABD birliklerine yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı ABD'nin Vietnam macerasında sonun başlangıcı oldu.   

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +