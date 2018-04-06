Alman hükümeti başörtüsü yasağına mesafeli

Alman hükümetinin Göç, Mülteciler ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletinin 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesi planlarıyla ilgili açıklama yaptı. Widmann-Mauz, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada çocuklara başörtüsü yasağı getirilmesinin gerekçesini anlayabildiğini ancak bu konuda anayasal sorunlar çıkabileceğini belirtti.

Böyle bir başörtüsü yasağının sorunları çözmeyeceğini ifade eden Widmann-Mauz, "Önemli olan; kendimize bu zor konuların üzerine nasıl gidebileceğimizi sormamız. Ailelere ulaşmalıyız ve kız çocuklarını kendi kararlarını verebilecek duruma gelebilmeleri için güçlendirmeliyiz" dedi.

Annette Widmann-Mauz

Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi: Yasakla uyum sorunu çözülmez

Federal hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Müdürü Christine Lüders de başörtüsü gibi bazı dinî sembollerin yasaklanması konusunda uyarıda bulundu. Lüders, Berlin'de yaptığı açıklamada "Müslümanların taktığı başörtüsünü okullarda yasaklamak isteyenler, bu şekilde uyum sorununu çözmüş olmaz. Tam tersine öğrencilerin ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz kaldıkları duygusunu hissetmelerine katkı sağlar" dedi.

Başrötüsü takan Müslüman kadın ve kız çocuklarının hem gündelik yaşam hem de meslek hayatlarında büyük oranda dışlanmaya maruz kaldıklarını söyleyen Lüders, "İşte bu nedenle öğrencilere kendi hür iradeleriyle karar verebilmelerinin önemini gösterebilmek çok daha önemli" diye konuştu.

Anayasanın dinlere eşit muamele edilmesini öngördüğüne dikkat çeken Lüders, bu tür bir yasağın hukukî sorunlara da yol açabileceğini kaydetti. Lüders, "Okullarda başörtüsü yasağı haç ya da kipa gibi diğer dinî sembollerin yasaklanması gibi sonuçları da beraberinde getirebilir" şeklinde konuştu.

Kuzey Ren-Vestfalya çocuklara başörtüsü yasağını inceliyor

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Hür Demokrat Partili Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaşın altındaki kız çocuklarının başörtüsü takma konusunda kendi hür iradeleriyle karar verebilecek olgunluğa erişmeyeceklerini belirterek yasakla ilgili incelemelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Joachim Stamp

Kuzey Ren-Vestfalya Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de bu konuda Stamp'a destek verdi. Güler, WDRradyosuna verdiği demeçte, başörtüsü yasağını savunarak ''Genç bir kız çocuğuna başörtüsü dayatmak tam anlamıyla sapkınlıktır. Bu, çocuklara cinsellik yüklemektir. Bu dayatmaya karşı net bir tavır benimsemeliyiz'' ifadesini kullanmıştı.

Yasağa destek verenler

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin Laschet ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner de başörtüsü yasağı planlarına destek çıktı.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 14 yaş altındaki kız çocuklarına başörtüsü yasağını prensipte onayladığını söylerken muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) lideri Christian Lindner de yasağa destek verdi.

Lindner, Rhein-Neckar Zeitung'a yaptığı açıklamada "Çocuklar ilkokulda ve hatta yuvada başörtüsü takmak zorunda ise bu durum dini açıdan karar verecek olgunlukta olmayan çocukların kişisel gelişimine çok şiddetli biçimde müdahale etmiş olur" dedi.

Avusturya hükümeti de geçen hafta çocukların yuva ve okullarda başörtüsü takmalarını yasaklamayı planladığını açıklamıştı. Hükümet bu planlarını "Müslüman çocukların dışlanmasını önlemek ve paralel toplum oluşmasının önüne geçmek" şeklinde gerekçelendirmişti.

dpa, KNA, rtr / HT, HS

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