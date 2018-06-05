 Alman Göç Dairesi′ndeki skandal büyüyor | ALMANYA | DW | 08.06.2018

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ALMANYA

Alman Göç Dairesi'ndeki skandal büyüyor

Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’ndeki rüşvet skandalı büyüyor. Kurumun eski yöneticisinin iltica dosyalarını bilinçli olarak manipüle ettiği iddia edildi.

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Almanya'da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Bremen şubesinde sığınmacılara rüşvet karşılığı iltica hakkı verildiğinin gündeme gelmesiyle patlak veren skandal büyüyor. Alman Yazı işleri Ağı'nın (RedaktionsNetzwerk Deutschland) Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nden uzmanların 25 Mayıs'ta hazırladığı rapora dayandırırak verdiği haberinde, Bremen şubesi eski yöneticisinin iltica başvurularını "bilinçli olarak, suç saikiyle manipüle ettiğini" yazdı.

Haberde BAMF skandalıyla ilgili olarak hazırlanan kurum içi denetim raporunda incelenen dosyalar ışığında, Bremen şubesi eski yöneticisi Ulrike B.'nin yıllarca çok sayıda dosyada yürürlükteki yasalar, oturum hakkıyla ilgili düzenlemeler, güvenlik talimatları ve kurum direktiflerini ihlal ettiğinin tespit edildiği kaydedildi. 

"Dosyalar yanlış değerlendirildi"

Birçok iltica dosyasının "resmi açıdan yanlış değerlendirildiği", güvenlik açısından önem taşıyan talimatların dikkate alınmadığı belirtildi. Buna örnek olarak özellikle Irak ve Suriye'den iltica başvurusunda bulunanların kimliklerinin, Türk vatandaşı ya da dikkat çeken klan üyeleri oldukları şüphesi bulunmasına rağmen incelenmediği bilgisine yer verildi. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi, skandalla ilgili olarak hazırlanan kurum içi rapor konusunda bir açıklama yapmadı.

Kurumdaki skandalla ilgili olarak Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) Meclis'te bir araştırma komisyonunun kurulmasını talep etti. Ancak iki partinin komisyon kurulması yönündeki önerileri dün mecliste diğer partilerden gerekli desteği alamadı.

Konu Meclis İçişleri Komisyonu'nun gündeminde

Federal Meclis İçişleri Komisyonu bugün yapacağı oturumda Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'ndeki skandalı ele alacak. Toplantıda BAMF'dan eski yöneticiler ile kurumun hali hazırdaki yöneticisi Jutta Cordt komisyon üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Toplantı basına ve kamuoyuna kapalı olarak yapılacak.

Sığınmacılardan rüşvet almakla suçlanan BAMF’ın Bremen şubesinin eski yöneticisi dahil beş kişi hakkında iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştı. Bremen'de 2013-2016 yılları arasında iltica için gerekleri şartların sağlanmamasına rağmen, en az bin 200 kişiye sığınma hakkı verdiğinden şüpheleniliyor.

AFP, dpa,KNA/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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