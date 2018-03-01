 Alman emniyetinden Dünya Kupası uyarısı | ALMANYA | DW | 06.03.2018
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ALMANYA

Alman emniyetinden Dünya Kupası uyarısı

Alman emniyetinin Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası sırasında terör saldırısı olabileceği uyarısında bulunduğu bildirildi. FİFA'dan da güvenlik önlemleriyle ilgili açıklama geldi.

Fußball WM 2014 - Public Viewing Freiburg (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

Alman Bild gazetesi, Alman Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sırasında terör saldırıları olabileceği uyarısında bulunduğunu yazdı. Gazete haberini, BKA'nın iç yazışmalarından ulaştığı bilgilere dayandırdı. Alman emniyetindeki iç yazışmalarda kurumun bu yönde istihbarat aldığı, ayrıca şampiyona sırasında holigan tehlikesine de işaret edildiği belirtildi.

Gazetenin haberine göre BKA'nın raporunda, IŞİD bünyesinde yer alan Rus vatandaşı militanların Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığına ve operasyonlarına misilleme niteliğinde saldırılar düzenleyebileceği ifade edildi. Raporda, IŞİD'e yakın sitelerde Ekim 2017'de Neymar, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların idam edilir gibi montajlanmış fotoğraflarının yayıldığına da dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Rusya'daki  holigan şiddetinin de güvenlik tehdidi oluşturduğu kaydedildi. BKA'nın, şiddet ve ırkçılığa eğilimli olarak değerlendirdiği futbol fanatiği holigan grupların, 2017 yılının başlarında Dünya Kupası için "Şiddet Festivali" ifadesini kullandıkları ifade edildi.

FIFA'dan yanıt

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ise yaptığı açıklamada, Rus güvenlik güçlerine sonuna kadar güvendiklerini bildirdi. FIFA sözcüsü bugün yaptığı açıklamada "Rusya'daki mevcut yüksek güvenlik standartları böyle bir spor etkinliğinin ihtiyaçları ve zorlukları doğrultusunda güncellendi ve güncellenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Rusya'da geçen yıl düzenlenen Konfederasyon Kupası'nda alınan güvenlik önlemlerine dikkat çeken sözcü, "Tabii ki FIFA, devam eden risk saptaması konusunda Rusya'daki yetkililerle iletişim halinde" diye sözlerini sürdürdü.

14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyona maçları Rusya'nın 11 kentinde yapılacak.
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dpa,AFP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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