 Alman emniyeti uyardı: Şiddet artabilir | ALMANYA | DW | 16.03.2018
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ALMANYA

Alman emniyeti uyardı: Şiddet artabilir

Alman emniyeti, Türk kuruluşlarını hedef alan saldırıların artabileceği uyarısında bulundu. Alman hükümeti de gerginliğin artma potansiyeli olduğu görüşünde.

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Almanya'da Federal Emniyet Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri hedef alan Türk askeri harekâtına şiddet olaylarıyla gösterilen tepkilerin artmasının beklendiğini duyurdu. Emniyet sözcüsü Welt gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya'daki Türk kuruluşlarını hedef alan yeni şiddet eylemlerinin meydana gelebileceğini söyledi. Yetkili, bunların boyayla zarar verme, yol kapatma, araçlara zarar verme, işgal ve kundaklama eylemleri şeklinde olabileceğini belirtti.

Symbolbild Bundeskriminalamt BKA

Almanya'nın çeşitli eyaletlerinde hafta sonundan bu yana Türklere ait cami, işyeri ve dernekleri hedef alan kundaklama eylemleri meydana geliyor.

Welt gazetesinin sorularını yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü de Türk askeri harekâtının başladığı ocak ayından bu yana PKK sempatizanı Kürt gruplarının Almanya'da 100'ün üzerinde protesto gösterisi düzenlediklerini aktardı. Sözcü, protesto eylemlerinin genellikle olaysız geçtiğini ve Türklerle Kürtler arasında tek tük sert tartışmalar olduğunu sözlerine ekledi. Bakanlık sözcüsü, ancak meydana gelen olayların gerginliğin tırmanma potansiyeli olduğunu gösterdiğine dikkat çekti.

Alman emniyeti, aşırı solcu Alman grupların da olaylara karışmış olabileceği üzerinde duruyor. Aşırı solcuların Kürt gruplara destek verdiğine işaret eden Alman emniyeti, suç teşkil eden eylemlerde Türk ve Türkiye'nin etkisi altında olduğu düşünülen kuruluşların hedef alınabileceğini belirtti.

"Hükümet harekete geçsin"

Gazeteye olaylarla ilgili değerlendirmede bulunan Alman Yeşiller Partisi'nin iç politika sözcüsü İrene Mihalic de koalisyon hükümetinin şimdiye kadar izlediği politikayı eleştirdi. Mihalic, "olayların mağdurlar açısından taşıdığı önemin hükümet tarafından idrak edildiğinden şüphe duyduğunu" söyledi.

Hür Demokrat Parti sözcüsü Konstantin Kuhle de "Suriye anlaşmazlığı ile Almanya'daki camilere yapılan saldırılarla ilintili ise hükümet şiddet yanlısı gruplara karşı harekete geçmelidir. Hükümet aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri harekâtıyla ilgili olarak da kesin tavır almalıdır” dedi.

Sol Parti meclis grubunun iç politika sözcüsü Ulla Jelpke ise "Afrin'i hedef alan savaşın Almanya'daki kundaklama eylemlerine gerekçe oluşturamayacağını, çünkü bu eylemlerin insan hayatını tehlikeye attığını" söyledi.

Saldırganların gerekçelerinin farklı olduğunu belirten Jelpke, "Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi İslam'dan nefret eden aşırı sağcılar tarafından tehdit edilirken Erdoğan'a yakın Diyanet İşleri Türk İslam Birliği ve faşist Bozkurtların derneklerine yapılan saldırılar daha ziyade Türkiye'nin Afrin'i hedef alan savaşıyla ilintilidir” dedi.

KNA,dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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