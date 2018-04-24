Alman Emniyeti: Köln'de gözaltına alınan zanlı saldırı planlıyordu

Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı (BKA) Holger Münch, Köln’ün Chorweiler semtinde geçen hafta gözaltına alınan zanlının durumuna ilişkin bilgi verdi. Kısa adı RBB olan Berlin-Brandenburg radyosuna açıklama yapan Münch, evinde zehirli maddeler bulunan zanlının biyolojik bomba yaparak somut bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Münch, "Söz konusu zanlının ne zaman, nerede harekete geçeceği ya da birlikte hareket ettiği kişi ya da kişilerin olup olmadığı ise bilinmiyor" dedi.

Holger Münch

Holger Münch uluslararası ve ulusal güvenlik birimleri arasındaki işbirliğini övdü. Alman Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verdiği bilgilere göre Tunus vatandaşı Köln’de yaşayan zanlının yüksek oranda zehirli maddeleri internet üzerinden ısmarlamaya çalıştığı tespit edildi. Bunun üzerine Alman polisi geçen hafta 29 yaşındaki zanlının Köln’ün Chorweiler semtinde eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evine operasyon düzenledi. Federal Savcılık Sief H. adlı zanlının keneotu bitkisinin tohumu olarak bilinen risin zehirini ısmarladığını açıkladı. Alman Express gazetesi, zanlının 2 bin adet risin zehiri internetten sipariş ettiğini ileri sürdü. Kölner Stadt-Anzeiger ve Express gazetelerine göre zanlı 2016 Kasım ayından beri eşi ve çocukları ile Köln'de yaşıyor.

Alman Focus dergisinin internet portalı Sief H.'nin IŞİD üyesi olduğunu yazdı. Dergi soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerine dayandırarak verdiği haberinde, zanlının güvenlik birimlerince, "IŞİD savaşçısı" olarak derecelendirildiğini, 2017 Nisan ayından bu yana da Anayasayı Koruma Dairesi’nce izlendiğini ileri sürdü.

Zanlı Sief H. geçen haftadan bu yana savaş silahları kontrol yasasını ihlal etmek suçundan tutuklu bulunuyor. Bunun yanı sıra zanlı 2devlet güvenliğini tehdit eden bir saldırı" hazırlığında olmakla da suçlanıyor.

AFP, dpa / HT, BÖ

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