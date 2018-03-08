 Alman Dışişlerinde devir-teslim | ALMANYA | DW | 14.03.2018
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ALMANYA

Alman Dışişlerinde devir-teslim

Dışişleri Bakanlığını Sigmar Gabriel'den devralan Heiko Maas Almanya'nın üzerine düşen sorumlulukların arttığına vurgu yaptı. Gabriel ise ABD'nin güvenilir ortak olarak görüldüğü dönemin geride kaldığını söyledi.

Heiko Maas (solda) ve Sigmar Gabriel (sağda)

Heiko Maas (solda) ve Sigmar Gabriel (sağda)

Almanya'da yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasının ardından bakanlıklarda da devir-teslim törenleri gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı görevini Sigmar Gabriel'den devralan bir önceki hükümetin Adalet Bakanı Heiko Maas, Dışişleri Bakanı olarak yaptığı ilk konuşmada Almanya'nın dünyada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dünyada Almanya'nın üzerine düşen sorumluluğun arttığına dikkat çeken Maas, "Kendini olduğundan büyük gören bir Alman dış politikasına kimsenin ihtiyacı yok gerçi. Ama eğilip bükülen bir dış politika da yanlıştır ve dünyadaki mevcut koşullar göz önüne alındığında hatta tehlikelidir" diye konuştu.

İlk seyahat Paris'e

Heiko Maas, yüzlerce Dışişleri Bakanlığı çalışanına hitaben yaptığı konuşmada öncelikli görevleri arasında AB'nin birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesinin de bulunduğunu belirterek "Avrupa'da, hem de doğu ile batı arasında bir ayrılık düşünülemez. Ortada yer alan ve tam da ayrılığın acı deneyimine sahip olan biz Almanlar özel bir sorumluluk taşıyoruz" dedi.

51 yaşındaki Maas Dışişleri Bakanı olarak ilk seyahatini Fransa'nın başkenti Paris'e yapacak.

"Trump ile sorunlar daha yeni başlıyor"

Görevi devreden Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ise dış politikada daha fazla özgüven çağrısı yaparak Avrupa'nın çıkarlarını daha belirgin bir şekilde tanımlaması ve hayata geçirmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın uluslararası politikadaki zorluklar ve türbülanslar karşısında kendi değerlerine atıfta bulunmakla yetinemeyeceğini vurgulayan Gabriel, "ABD uzun yıllar Batı'nın en güvenilir partneri olarak kabul edildi. Bu artık böyle değil. Belki de ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk ayları en kolaylarıydı" dedi.

İran'ın nükleer programının feshedilmesi planı ve alüminyum ve çelik ürünlerine gümrük vergisi kararıyla ortaya çıkan ticaret savaşı tehlikesini hatırlatan Gabriel, Trump yönetimiyle asıl sorunların daha yeni başlıyor olabileceğine dikkat çekti.

DW,dpa/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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