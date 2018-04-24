Alman Dışişleri Bakanı'ndan 24 Haziran açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılmak üzere New York'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas New York'ta yaptığı açıklamada "Almanya ile ilişkileri bir kez daha zorlaştırmanın Türkiye’de de hiç kimsenin çıkarına olmadığına eminim" dedi.

Maas pazartesi günü Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk kez biraraya gelmiş, görüşmede Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesi ihtimali de ele alınmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'nun Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek törende konuşma yapmasının planlanmasını "seçim etkinliği" olarak değerlendirmemişti. Ancak Çavuşoğlu'nun Solingen'de düzenlenecek anma törenine katılacak olması Almanya'da tartışma yarattı.

Maas "Ben Türkiye'deki seçim kampanyası ile bağlantılı olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuşan Maas Solingen'de kurbanların anılacağını belirtti.

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Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek törende, 25 yıl önce aşırı sağcılar tarafından kundaklanan binada yaşamını yitiren beş kişi anılacak.

İlişkiler gerilmişti

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına" benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine Alman hükümeti geçen yıl, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

DW, Reuters/SSB,BÖ

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