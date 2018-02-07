Alman biatlet Laura Dahlmeier′e çifte altın | SPOR | DW | 12.02.2018

Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'nın yıldızı olma yolunda dev adımlarla ilerliyor. 24 yaşındaki Alman sporcu iki gün önce kadınlar biatlon sprint mücadelesinin galibi oldu, sprint yarışının ardından takip yarışını da atışlarda sadece bir ıska ile kazanarak ikinci altın madalyayı hak etti.

Dahlmeier çift madalya ile adını tarihe yazdırdı

Dahlmeier böylece bir kış olimpiyatında sprint-takip dublesi yapan ilk kadın biatlet olarak tarihe adını yazdırmış oldu. Dahlmeier daha önceki rekora sahip dünya şampiyonu Magdalena Neuner'den sonra kış olimpiyatında iki kez altın madalya kazanan ikinci Alman biatlet olarak da yeni bir rekora koşuyor.

İkinci altın madalya kazanmasını "Bu çok hoş, inanılması mümkün olmayan, müthiş bir duygu” diye özetleyen Dahlmeier, "Özellikle rüzgar ve soğuk nedeniyle çok kolay olmadı, parmaklarım adeta donduğu için hem pistte hem de atış sırasında zorlandım, inanılmaz acı çektim” diye ekliyor.

Takipte Laura Dahlmeier

Dahlmeier'in 29.4 saniye gerisinde kalan Slovak Anastasiya Kuzmina 10 kilometre takipte gümüş madalyanın sahibi oldu. Saniyenin onda ikisi farkla Kuzmina'nın gerisinde kalarak üçüncü olan Fransız biatlet Anais Bescond ise kariyerinin ilk olimpiyat madalyasını elde etti.

Böylece 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Dahlmeier'in bu kış olimpiyatlarında şimdiye kadar hiç görülmemiş olan 6 altın madalyalı olimpiyat zaferi kazanmasının önünde bir engel kalmamış oldu. Alman biatletin bireysel yarışlarda 4 altın madalyaya ulaşabileceğine dikkat çekiliyor.

Geçtiğimiz sezon Biatlon Dünya Kupası'nda kadınlar genel klasmanını zirvede tamamlayan Laura Dahlmeier cumartesi günü kadınlar biatlon 7.5 kilometre sprint yarışını kazanarak, ikinci kez katıldığı kış olimpiyatlarında kariyerinin ilk madalyasını almayı başarmıştı.

Biatlet ve dağ sporcusu Dahlmeier

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı, kayak merkezleri ile de ünlü Garmisch-Partenkirchen'de 1993 yılında doğan Dahlmeier çocukluğunda Alp disiplini kayak sporuna meraklıydı. Ancak aynı zamanda atış yapmaktan da hoşlandığı için 10 yaşındayken biatlet oldu. Dahlmeier ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu 2015'te ekip yarışında, ilk altın madalyasını ise 2016'daki Dünya Kupası'nda takipte kazandı. Dahlmeier dağcılık, tırmanma, bisiklet sporlarına da meraklı. Geçen yaz aylarında Peru'da 5 bin 947 metre yüksekliğindeki Alpamayo dağına tırmanmayı başarmıştı.

Katharina Althaus

Wellinger, Doll, Althaus

Pyeongchang 2018 Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama erkekler bireysel normal tepe finalinde Alman sporcu Andreas Wellinger cumartesi günü altın madalya kazandı. Finalde, ilk turdaki atlayışı ile 5.inci sırada yer alabilen 22 yaşındaki kayakçı, ikinci atlayışında büyük fark yaratmayı başardı ve 113.5 metrelik atlayış ile toplamda 259.3 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kayakla atlama bireysel kadınlar normal tepe müsabakasında Norveçli Maren Lundby, 264,6 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Alman Katharina Althaus ikinci olarak gümüş madalya ile yetindi.

Laura Dahlmeier'in ardından erkek biatloncu dünya şampiyonu 27 yaşındaki Benedikt Doll ise Fransız rakibi Martin Fourcade'nin tartışmasız başarısının ardından ikinciliği kazanarak bronz madalyaya hak kazandı.

SID, dpa /ÇA,BÖ

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