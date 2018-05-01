 Alman Bakan: İran′ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok | DÜNYA | DW | 03.05.2018
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DÜNYA

Alman Bakan: İran'ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı davrandığına dair ipucu bulunmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı gizlice nükleer silahı geliştirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Iran Atomanlage Nuklear Energie (AFP/Getty Images)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği suçlamalarla ilgili incelemeleri sırasında şimdiye kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını söyledi.

Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını sözlerine ekledi.

Wien Sitzung der IAEA - Yukiya Amano (Reuters/H.P. Bader)

IAEA Genel Sekreteri Yukiya Amano

UAEK'dan Netanyahu'ya yalanlama

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, istihbarat kanalıyla elde ettikleri belgelere dayanarak İran'ı gizli bir nükleer silah programı olmak ve atom bombası geliştirmekle suçlamıştı.

UAEK, şimdiye kadar Netanyahu'nun kanıt olarak gösterdiği belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kurumun açıklamasında 2009 yılından bu yana İran'ın atom bombası geliştirmeye çalıştığına dair inandırıcı ipuçlarına rastlanmadığı belirtilmişti.

Iran Sicherheit Verteidigung Präsentation Benjamin Netanjahu Israel (Reuters/A. Cohen)

Trump'ın kararı 12 Mayıs'ta

ABD Başkanı Donald Trump ise Netanyahu’nun iddialarının İran hakkındaki görüşünde "yüzde 100 haklı olduğunu” gösterdiğini belirtti. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "korkunç” olarak nitelendiren Trump'ın Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ise anlaşmanın yürürlükte kalması yönünde ABD'ye yönelik çağrılarını yineliyor. Geçen hafta Trump'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de anlaşmaya bağlı kalınması yönünde çağrı yapmışlardı.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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