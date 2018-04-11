 Aliyev dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi | DÜNYA | DW | 12.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Aliyev dördüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'daki cumhurbaşkanlığı seçimini İlham Aliyev yüzde 86'lık oy oranıyla kazandı. Muhalefet, Aliyev'i kampanya süresini kısaltmak için seçimi öne çekmekle suçlayarak boykot kararı almıştı.

Aserbaidschan Wahlen 2013 Ilham Alijew (Reuters)

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan nihai sonuçlara göre yüzde 86'lık oy oranıyla görevdeki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu, Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi'nin adayı Kudret Hasanguliyev'in oyların yüzde 3,4'ünü alarak ikinci, bağımsız aday Zahid Oruç'un ise yüzde 3,01'lik oy oranıyla üçüncü olduğunu açıkladı. Seçime katılma oranının yüzde 74'ün üzerinde olduğu bildirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından dolayı tebrik eden ilk lider oldu. Erdoğan oylamanın sakin ve huzurlu bir ortamda geçmesinden memnuniyet duyulduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın önde gelen muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçimini boykot etmişti. Kayıtlı 5 milyon 100 bin seçmenin bulunduğu Azerbaycan'ın muhalefet temsilcileri Aliyev dışındaki yedi adayın kampanya bile yapmadığı ve oylamanın yönetime demokrat süsü vermeye yaradığı suçlamasında bulunuyor.

Muhalefet tepkili

15 yıldır Azerbaycan'ı yöneten İlham Aliyev böylece girdiği dördüncü cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanmış oldu. Aliyev Şubat ayında herhangi bir neden göstermeden seçimin öne alındığını duyurmuştu. Muhalefet, cumhurbaşkanının seçim kampanyası süresini kısaltmak ve seçim hilelerini önleme çabalarını baltalamak için bu kararı aldığını öne sürmüştü.

İlham Aliyev sonucun açıklanmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "halkın istikrara, güvenliğe, kalkınmaya ve gelişmeye oy verdiğini" ve "halk ile iktidar arasındaki birliğin Azerbaycan'ı güçlü bir devlet haline getirdiğini" söyledi. Aliyev Karabağ sorununun çözümündeki tutumlarından geri adım atmadıklarını ve "işgal altındaki bütün topraklarda Azerbaycan bayrağının dalgalanacağı günün geleceğini" sözlerine ekledi.

DW, AFP/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Azerbaycan'da seçimlerin galibi Aliyev

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre İlham Aliyev kazandı. (11.04.2018)  

Azerbaycan'da oy verme işlemi başladı

Azerbaycan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İlham Aliyev’in zaferle çıkması bekleniyor. Aliyev, seçimleri kazandığı takdirde, 2003'ten beri oturduğu koltuğunu 2025'e kadar korumuş olacak. (11.04.2018)  

Aliyev eşini Cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva’yı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. (21.02.2017)  

Benzer içerik

Deutschland Präsident Aserbaidschan Ilham Aljew in Berlin

Azerbaycan'da seçimlerin galibi Aliyev 11.04.2018

Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini sandık çıkış anketlerine göre İlham Aliyev kazandı.

Ilham Aliev

Azerbaycan'da oy verme işlemi başladı 11.04.2018

Azerbaycan’da bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden İlham Aliyev’in zaferle çıkması bekleniyor. Aliyev, seçimleri kazandığı takdirde, 2003'ten beri oturduğu koltuğunu 2025'e kadar korumuş olacak.

Frankreich | Mordanschlag auf aserbaidschanischen Journalisten in Südfrankreich

Azerbaycanlı muhalif gazeteciye silahlı saldırı 30.03.2018

Fransa'da sürgünde yaşayan muhalif gazeteci Rahim Namazov evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı, eşi ise hayatını kaybetti.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump Rusya söylemini yumuşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Suriye konusunda telefonda görüştü. Öte yandan Trump "Füzeler geliyor" tehdidinin ardından söylemini yumuşatarak Rusya'ya "silahlanma yarışını durduralım" mesajı verdi.  

FOTO-GALERİ

default

Doğanın ağır sıkletleri

Kimisi en büyük, kimisi en uzun, kimisi en ağır. İşte hayvanlar aleminin "en"leri 