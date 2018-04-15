 Albayrak: Almanya Türkiye için vazgeçilemez ortak | ALMANYA | DW | 16.04.2018
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ALMANYA

Albayrak: Almanya Türkiye için vazgeçilemez ortak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Altmaier, Türkiye Enerji Bakanı Albayrak ile ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Albayrak “Almanya Türkiye için vazgeçilemez bir ortak” mesajını verdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak

Almanya'da yeni hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'den Berlin'e ilk üst düzey ziyaret, Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından gerçekleştirildi.

4'üncü Uluslararası Enerjide Dönüşüm Diyaloğu konferansına katılmak için Berlin'e gelen Albayrak, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile görüştü.

Alman Enerji Bakanlığında baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen bakanların, sıcak mesajlar vermeleri dikkat çekti.

Altmaier, Albayrak ile tanışıklığının Türk-Alman ilişkilerinde gerilimin tırmandığı döneme dayandığını belirtirken, o dönemde somut işbirliği için çabaladıklarını anlattı.

Ortadoğu ve Yakın Doğu'da belirsizliğin arttığı bir dönemde, ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi konusunda Albayrak ile mutabık kaldıklarını vurgulayan Altmaier, "Çünkü biz bunun ülkelerimizin çıkarına olduğu görüşündeyiz. Ayrıca Türk- Alman ilişkilerini geliştirmek de bizim görevimiz” diye konuştu.

Çok kapsamlı ikili bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Alman bakan, iki ülke arasında hem ekonomi hem de enerji politikalarında daha yakın bir işbirliğinin sadece bölgenin güvenliği için değil, aynı zamanda çevre ve iklimin korunması için de önem taşıdığını vurguladı.

Enerji Forumu mutabakatı

Almanya'nın Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirten Altmaier, "Bu herkesin çıkarına ve bu nedenden ötürü Bakan Albayrak ile işbirliğimizi derinleştirmeyi kararlaştırdık. Uzun süredir yapılamayan Türk-Alman Enerji Forumu'nun önümüzdeki aylarda bakanlar düzeyinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak

"Almanya vazgeçilemez ortak”

Basın açıklamasına, "Kıymetli dostum Sayın Peter Altmaier” sözleriyle başlayan Albayrak ise Alman mevkidaşı ile geçmişe dayanan dostluğu ve hukuku olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Almanya ilişkilerinin çok köklü bir geçmişi olduğunu söyleyen Albayrak, "Bugün karşı karşıya olduğumuz durum, son dönemdeki ilişkiler, olması gereken noktanın bir hayli gerisinde” dedi.

Altmaier ile "çok önemli ve çok faydalı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, "Türkiye olarak biz, özellikle Almanya'da hükümet kurulduktan sonra, ilişkilerdeki yeni dönemin 2017 yılına göre çok daha gerçekçi, rasyonel ve iki ülkenin faydasına olacak bir şekilde gelişmesini istiyoruz” diye konuştu.

İkili ekonomik ilişkiler ve Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerinin önemine vurgu yapan, enerji alanındaki işbirliğinin yadsınamaz olduğunu söyleyen Albayrak, "Türkiye'nin ithalatında ikinci, ihracatında birinci olması hasebiyle Almanya; Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak, bir partnerdir” dedi.

Türkiye'nin terörle mücadele ve mülteci krizi konularında üstlendiği rol ile hem Avrupa hem de Almanya'nın güvenliği bakımından önem taşıdığını belirten Albayrak, "Nasıl ki 'Almanya ve Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar' deniliyorsa, bu yeni dönemde biz Türkiye'nin güvenliği de Avrupa'dan Almanya'dan başlar gerçekliğinden hareketle, bu süreci karşılıklı bir çerçevede yürütmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

 

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