 AKPM Türkiye′ye seçim gözlemcisi gönderiyor | AVRUPA | DW | 25.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

AKPM Türkiye'ye seçim gözlemcisi gönderiyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde ve sırasında Türkiye'ye gözlemci gönderecek.

default

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) yapılan açıklamada 24 Haziran'da yapılacak erken seçimler öncesinde Türkiye'ye yedi gözlemci göndereceğini duyurdu. Açıklamada Türkiye'ye 29 - 30 Mayıs tarihlerinde gidecek olan AKPM üyelerinin seçim yarışını ve seçim hazırlıklarını değerlendireceği belirtildi.

Açıklamaya göre AKPM üyeleri, TBMM ve seçime katılacak partilerin temsilcilerinin yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile de bir araya gelecek. AKPM ayrıca 30 kişilik bir heyetin gözlemci sıfatıyla 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri izleyeceğini vurguladı.

Avrupa Konseyi'nin 47 üyesinden oluşan AKPM, üye ülkelerdeki seçimleri gözlemcilerle düzenli olarak izliyor. Avrupa Ekonomik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) da geçen hafta Türkiye'deki seçimlere gözlemci göndereceğini duyurmuştu.

Ancak Avrupa Parlamentosu Çarşamba günü Türkiye'ye seçim gözlemcisi göndermeyeceğini açıkladı. Parlamento, hazırlık için zamanın kısıtlı olmasını kararına gerekçe olarak göstermişti.

dpa/HS,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye kökenli seçmen kime oy verecek?

Savaştan kaçarak Türkiye’ye göç eden Suriyeliler arasında Türk vatandaşlığına geçenler 24 Haziran seçimlerinde sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere ve Türk siyasetine bakışları ise birbirinden farklı. (25.05.2018)  

İstanbullu seçmenin gözü ikinci turda

Gazeteci Banu Güven 24 Haziran seçimleri öncesinde İstanbul'un nabzını yokladı, seçmenin en önemli endişeleri arasında yer alan sandık güvenliği ile ilgili çalışmaları mercek altına aldı. (24.05.2018)  

Erdoğan’dan 360 sayfalık seçim beyannamesi

Erdoğan, AKP’nin seçim beyannamesini “Vakit Türkiye vakti” sloganıyla açıkladı. "Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi" vurgusu yapılan beyannameyi konunun uzmanları DW Türkçe'ye değerlendirdi. (24.05.2018)  

HDP’den Kürt sorununa çözüm deklarasyonu

Kürtlerin "bölücülük"ten değil, "üniter devlet yapısı içinde kendi karar mekanizmalarıyla yaşamaktan" yana olduğuna dikkat çeken HDP, demokratik bir anayasa ve OHAL’in kaldırılması talebinde bulundu. (23.05.2018)  

Seçim listesinde kadının adı yok

Türkiye'de partiler 24 Haziran’da yarışacak adaylarının listesini açıkladı. Aday listelerinde 3 bin 269 erkek, 937 kadın aday yer alıyor. Kadın adayların çoğu listelerin arka sıralarında. (23.05.2018)  

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. (24.05.2018)  

Benzer içerik

Türkei Regierung weist Wahlbeobachterkritik zurück

AGİT 24 Haziran seçimlerini izleyecek 16.05.2018

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini izlemek için Türkiye'ye gözlemci göndereceğini açıkladı.

Recep Tayyip Erdogan mit Eitan Naeh

Uzgel: İsrail’e tepki 24 Haziran seçimini etkileyecek 16.05.2018

Dış politika uzmanı Prof. İlhan Uzgel’e göre Türkiye’nin İsrail’le yaşadığı diplomatik kriz 24 Haziran seçimlerini de etkileyecek. Ancak Uzgel "Kriz çok büyümeyecek" diyor.

Türkei Erdogan Wahlprogramm Rede in Ankara

Erdoğan’dan 360 sayfalık seçim beyannamesi 24.05.2018

Erdoğan, AKP’nin seçim beyannamesini “Vakit Türkiye vakti” sloganıyla açıkladı. "Güçlü demokrasi, güçlü ekonomi" vurgusu yapılan beyannameyi konunun uzmanları DW Türkçe'ye değerlendirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukraine Absturzort der MH17 (Oleg Vtulkin)

Hollanda ve Avustralya'dan Rusya'ya suçlama

Hollanda ve Avustralya dışişleri bakanları Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağının 2014 yılında Ukrayna'da düşürülmesinden yasal olarak Rusya’yı sorumlu tuttuklarını açıkladı. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 