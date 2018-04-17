 Akdeniz′de binden fazla mülteci kurtarıldı | AVRUPA | DW | 23.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Akdeniz'de binden fazla mülteci kurtarıldı

Son 48 saat içerisinde Akdeniz'de binden fazla sığınmacı kurtarılırken, 11 sığınmacının da hayatını kaybettiği bildirildi.

Mittelmeer: Rettung von Flüchtlingen in Seenot (picture-alliance/ROPI)

Alman Basın Ajansı'nın sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın cumartesi ve pazar günleri yaklaşık 900 kişiyi kurtardığını açıkladı.

263 kişi Libya Sahil Güvenliği tarafından kurtarılırken, kurtarılan sığınmacıların ülkelerine geri götürüldükleri bildirildi. Sahil Güvenlik kurtarılanlar arasında 11 kişinin de cesedinin bulunduğunu bildirdi.

SOS Méditerranée ve Sınır Tanımayan Doktorlar örgütleri ile bölgede bulunan "Aquarius" isimli tekne ile pazartesi sabahı Sicilya'nın Trapani şehrinde 537 sığınmacı kurtarıldı.

Migration Privates deutsches Rettungsschiff NGO Iuventa Jugend (picture-alliance/dpa/Iuventa Jugend Rettet e.V.)

Sığınmacılar Libya'ya geri gönderildi

Kurtarma ekibinin son günlerde Roma'daki kurtarma merkezi tarafından acil durum çağrısı veren tekneler hakkında birçok kez bilgilendirildiği bildirildi, ancak teknelerin aranması Libya Sahil Güvenliğine bırakıldı. Nisan ayında İtalya'ya bin 255 sığınmacı ulaşırken, 2017'nin aynı döneminde ay toplamında bu rakam yaklaşık 13 bin kişiydi.

SOS Méditerranée pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Teknelere ne olduğunu öğrenmek için çok geç oldu" derken, geçen hafta yüzlerce insanın "Libya gözaltı kamplarının felaket koşullarına" geri gönderilmesinin endişe verici olduğu belirtildi.

2011 yılından beri süren iç savaş nedeniyle güvenlik ve istikrarın sağlanamadığı Libya, insan kaçakçılarının ana üssü konumunda. İtalya'nın yoğun baskısı sonucu Avrupa Birliği, geçen yıl sığınmacı akınıyla mücadele edilmesi için Libya Sahil Güvenlik teşkilatıyla işbirliğine başlamıştı.

dpa,DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Fransa'da iltica yasası sertleştiriliyor

Fransa'da yeni iltica ve göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te kabul edildi. Senato tarafından onaylanması gereken yeni düzenleme ile ilticaya ilişkin yasal düzenlemeler sertleştiriliyor. (23.04.2018)  

AB ile Türkiye arasındaki anlaşma işliyor

Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verilerine göre ikinci yılını dolduran AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasına uyuluyor. (02.04.2018)  

İsrail Afrikalı sığınmacı anlaşmasını iptal etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki Afrikalı sığınmacıların akıbeti konusunda BM ile yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı. (03.04.2018)  

Benzer içerik

Frankreich Rede Macron vor dem Europaparlament

Macron'dan Balkanlar için "Türkiye" uyarısı 17.04.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Türkiye ya da Rusya'ya yönelen bir Balkanlar istemediğini" söyledi. Macron, Ankara-Atina hattında yaşanan Doğu Akdeniz geriliminde ise Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Spanien | NGO Proactiva Open Arms

Akdeniz'de bin 400 mülteci kurtarıldı 17.01.2018

Akdeniz'de boğulma tehlikesi geçiren bin 400 mülteci kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna İtalyan sahil güvenlik güçleri ve AB misyonuna bağlı birlikler destek verdi.

Libyen (Symbolbild) afrikanische Migranten auf Rettungsboot

Libya açıklarında mülteci teknesi battı 02.02.2018

Akdeniz üzeriden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 90 kişi denizde kayboldu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Holland Den Haag - Radovan Karadzic vor Gericht (picture-alliance/AP Photo/Y. Herman)

Karaciç'in temyiz davası Lahey'de

Aralarında soykırımının da bulunduğu 10 ayrı suçtan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Bosnalı Sırpların eski lideri Karaciç'in açtığı temyiz davası Lahey'de görülmeye başlandı.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 