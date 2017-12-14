Akdeniz'de bin 400 mülteci kurtarıldı

Akdeniz'de salı günü bin 400 mülteci kurtarıldı. İtalyan sahil güvenlik ekibi denizden iki cesedin çıkarıldığını duyurdu. Arama ve kurtarma operasyonlarına İtalyan polisi ve sahil güvenliğiyle Avrupa Birliği'nin Sophia adlı misyonuna bağlı ekipler ve İspanyol yardım kuruluşu Proactiva katıldı.

İspanyol yardım ekibinden yapılan açıklamada batma tehlikesi geçiren teknedeki 400 kişinin kurtarıldığı, kurtarılanlar arasında 175 kadın ile 75 çocuğun bulunduğu ve bir çocuğun cesedine ulaşıldığı belirtildi. Proactiva çalışanları da feci bir manzara ile karşılaştıklarını ve saatlerce dalgalarla boğuştukları anlaşılan teknedekilere ölüm ile burun burunayken ulaştıklarını anlattı.

Sayıları azalıyor

İtalya İçişleri Bakanlığı yılbaşından bu yana Akdeniz'de bin kadar mültecinin kurtarılarak İtalya'ya getirildiğini ve bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 daha az olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Ocak ayında Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya sığınmaya çalışan 173 kişinin öldüğünü bildirdi.

İtalya'nın Libya sahil güvenlik birimlerine sağladığı destek sayesinde haddinden fazla doldurulan ve açık denize elverişli olmayan teknelerle Avrupa'ya ulaşmak için yola çıkanların sayısında hissedilir azalma oldu.

DW/AFP/AG/HS

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