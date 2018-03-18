Akşener Erdoğan'ı ve "cumhur" ittifakını hedef aldı

Geçen Ekim ayında MHP'den ayrılan muhaliflerin öncülüğünde kurulan İYİ Parti, ilk olağanüstü kongresini düzenledi. Kongre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) "delegeli seçim yapmadılar” gerekçesiyle Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti'yi seçimlere girecek partiler arasında göstermediği için yapıldı.

Tek aday olarak girdiği kongrede yeniden partinin genel başkanı seçilen Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki iddiasını “Biz kazanacağız ve Türkiye’de parlamenter sistemi koruyacağız” sözleriyle ortaya koydu.

Akşener salonu dolduran coşkulu bir kalabalığa seslendi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyları azaldığı için MHP ile ittifak yaptığını öne süren Akşener, Erdoğan’ın ittifaka rağmen oylarını artıramayacağını dile getirdi ve rakibine “Eline gelen araştırma sonuçlarını söyle de herkes İYİ Parti’den neden korktuğunu bilsin” diye çıkıştı.

Kongreye yoğun katılım

“İYİ’ler kazanır” sloganıyla Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongreye yoğun bir katılım oldu. Salona sığmayan kalabalık için bahçede dev ekran kuruldu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin ardından salona giren katılımcılar salon içinde “Kötülerin Sonunu İyiler Getirecek”, “Engelleri Aşa Aşa Geliyoruz”, “İyiler Kötülerden Cesur”, “Türkiye İyi Olacak” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar açtı.

Partililer iddialı pankartlarla Akşener'e destek verdi.

Salonun en belirgin duvarlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bestesini beğenmediği İstiklal Marşı’nın “Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak” dizesiyle kaplanması dikkat çekti.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganı atan partililer, İzmir Marşı’yla da salonu coşturdular. Kongre organizasyonunda görev alan yöneticiler İyi Parti’nin lideri Meral Akşener salona girmeden önce kürsüden, coşkulu kalabalığa sürekli “Ne mutlu Türküm diyene”, “Akşener, cumhurbaşkanı olacak. Devletin başına Meral gelecek” anonsu yaparak salondaki tempoyu artırdılar.

Abdüllatif Şener kongrede

Meral Akşener, Çerkes şarkısı ile salona girdi. Platformda yürüyerek salondakileri selamlayan, önlerinde sık sık eğilen Akşener kendine uzatılan Soma maden işçilerinin baretini de taktı. “Cumhurbaşkanı Akşener” sloganları altında kürsüye çıkan Akşener, sloganlara “Amin” diye yanıt verdi.

Akşener, salonu selamladıktan sonra parti yöneticileri için ayrılan bölüme değil partinin gençlik kolları temsilcilerinin yanına oturdu. İYİ Parti’nin kongresine AKP kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener de katıldı. Şener’in görüntüsü salondaki dev ekrana yansıtılınca salondan büyük alkış koptu.

MHP'den kopan muhaliflerin kurduğu parti ilk kez olağanüstü kongreye gitti.

Erdoğan’a çok sert sözler

Sahneye elindeki tülbent ve yemenilerle çıkan Meral Akşener, bunları il ziyaretlerinde kadınlardan aldığını hatırlattı ve onların isimlerini, yaşadıkları sosyal ve ekonomik zorlukları anlatarak tek tek saydı. Konuşmasında doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan Akşener, kendisinin ve İYİ Parti’ye gönül verenlerin 28 Şubat’ta da, Ergenekon davası döneminde de, "FETÖ olaylarında" da dimdik ayakta durduğunu dile getirdi. Akşener, Erdoğan ve destekçilerine ise “15 Temmuz’da millet devleti sokaktan toplarken, uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin” diye seslendi. Akşener “Fetöcü arıyorsanız aynaya bakın. Eğer böyle devam ederseniz, bilin ki adınız 'Haccac' gibi zalim yazılır tarihe” dedi. Haccac, tarihte zalimliğiyle ünlü Emevi Valisi olarak biliniyor.

AKP ve MHP'ye: Çıkar ittifakına düştüler

Parlamenter rejimin gerekliliğine vurgu yapan Akşener, İYİ Parti’nin halktan gördüğü desteğin Erdoğan’ı korkuttuğunu belirtti. Bunun için Erdoğan’ın MHP ile ‘cumhur ittifakı’ yaptığını dile getiren Akşener, “Halkımız onlara olsa olsa 'çıkar ittifakı olur dedi. Yürüsünler, gitsinler” diye konuştu. Erdoğan’a “Seni çıkar ittifakı telaşına düşüren nedir?" diye soran Akşener tepkilerini şöyle sürdürdü:

“Seni asabileştiren gerçeği açıkla. Hoyratlık dozunu artıran gerçeği söyle. Kapalı kapılar ardında önüne koyup kara kara düşündüğün araştırma sonuçlarını söyle. Söyle de İYİ Parti’den neden korktuğunuzu milletimiz bilsin. Çünkü biz senin korku iktidarını, kötülük iktidarını, yalanlarla örülü iktidarını yıkmaya geliyoruz.”

Erdoğan’ın “Fetö beni aldattı” sözlerini hatırlatan Akşener, “Hainlerle dostluğunuzu herkes unutsa, biz unutmayız” sözleriyle Erdoğan’a çıkışını sürdürdü. Ekonominin gün geçtikçe zayıfladığını, medyanın, yargının, eğitimin, sağlığın çöktüğünü söyleyen Akşener, Suriye konusunda da "mültecileri içine alan bir seçim" istediklerini dile getirdi. Akşener, “Suriye seçimlerinde ortaya çıkan irade kim olursa olsun. Bizim muhatabımız o olmalıdır” dedi.

Yeniden genel başkan

Kongrede daha sonra genel başkanlık seçimi yapıldı. Akşener’in tek aday olarak girdiği seçimde bin 112 delegeden bin 61’i oy kullandı. Oyların bin 60’ı geçerli sayıldı. İYİ Parti lideri Meral Akşener, bin 60 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Hilal Köylü / ANKARA

©Deutsche Welle Türkçe