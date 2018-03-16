AİHM Altan ve Alpay davasında Türkiye′yi mahkum etti | AVRUPA | DW | 20.03.2018

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın "ifade özgürlüğü hakkı" ile "özgürlük ve güvenlik hakkının" ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM Altan ve Alpay'a 21 bin 500'er euro manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Karar, 1'e karşı 6 oyla alındı.

AİHM'e bireysel başvuru yapan gazetecilerden Alpay, yaklaşık 20 ay süren tutukluluğunun ardından geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez aldığı "hak ihlali kararı" sonrası ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Gülen yapılanmasına yönelik dava kapsamında yargılanan Alpay, "silahlı terör örgütüne üye olma", "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamaları ile yargılanıyor.

Mehmet Altan ise gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla yargılandıkları davada geçen ay "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

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DW,AFP/CÖ,BÖ

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