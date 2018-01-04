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TÜRKİYE

Ahmet Türk: Eş başkanlığı gençler yapmalı

Mardin'in görevden alınan belediye başkanı Türk, HDP eş genel başkanlık adaylığı için adının geçmesine yönelik "sağlığım el vermez" diyerek, parti liderliği için gençleri işaret etti.

Ahmet Turk (Getty Images/A.Altan)

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 11 Şubat'ta düzenlenecek olağanüstü kongresi öncesinde eş başkan adaylarına yönelik tartışmalar sürüyor.

Aday olarak adı gündeme getirilen Mardin'in görevden alınan eski büyükşehir belediyesi başkanı ve Kürt siyasi hareketinin önemli ismi Ahmet Türk, "böyle bir görevi yapmaya sağlığının el vermediğini" ifade etti.

Ahmet Türk, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağını açıklamasının ardından başlayan tartışmalarda, "Ağabey" formülüyle adının aday olarak geçtiğinden haberdar olmadığını ifade etti.

Türk, "Bu görevi genç ve dinamik arkadaşların yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Kaplan'ın sözleri talihsizlik"

Ahmet Türk, HDP eski Milletvekili Hasip Kaplan'ın Twitter'dan "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek..!" paylaşımını da, "talihsiz bir açıklama" sözleriyle değerlendirdi.

Türk, "Faşizm ile mücadele edilmesi gereken bir durumda birlikte hareket ettiğimiz kesimler için böyle bir açıklamanın yapılması talihsizlik olmuştur. Sol ve sosyalist kesim ve aydınlarla birlikte bu mücadeleyi veriyoruz" diyerek, Kaplan'ın geçmişte bu kesimlerle ilişkisi olduğunu belirttiğine dikkat çekti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önce görevden alınmış, ardından 24 Kasım 2016'de tutuklanmıştı.

Türk hakkında "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne para temin etmek ve üye olmak, görevini kötüye kullanmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'yi alenen aşağılamak" suçlamalarından soruşturma açılmıştı.

74 yaşındaki Türk'ün cezaevinde sağlık sorunları başgöstermiş ancak "cezaevinde kalabilir" raporu verilmişti. Türk'ün tutukluluğuna yapılan itiraz daha sonra kabul edilmiş ve 3 Şubat 2017'de tahliye edilmişti.

DW/DHA, GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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