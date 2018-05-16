 Ahmet Şık HDP milletvekili adayı oldu | TÜRKİYE | DW | 17.05.2018
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TÜRKİYE

Ahmet Şık HDP milletvekili adayı oldu

Gazeteci Ahmet Şık, HDP İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı. Şık, "tek adama karşı yan yana durma" ve "birlikte mücadele" mesajı verdi.

Gazeteci Ahmet Şık 10 Mart'ta cezaevinden tahliye edilmişti.

Gazeteci Ahmet Şık 10 Mart'ta cezaevinden tahliye edilmişti.

Gazeteci Ahmet Şık, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Şık, gelişmeyi Perşembe günü Twitter üzerinden paylaştığı açıklama ile duyurdu.


"Siyasetten bürokrasiye, akademiden medyaya kadar dört bir yana sirayet edip tüm toplumu çürütmeye başlamış olan yalanı alt etmeyi ve ülkemizin hakikatin ışığıyla aydınlanmasını istiyorum" diyen Şık, demokrasiyi "barışın garantisi" olarak niteleyerek "eşitlik temelinde yükselen adaletin insanı özgürleştirdiğini" ve "demokrasinin özgürlük varsa yerleşik olacağını" ifade etti.

"Tek adama karşı yan yana"


Şık, "Yargının iktidara biat ettirilmesiyle gazeteciliğin, siyasetin, tek adam rejimine karşı duran herkesin esir edildiği, bilimsel özerkliğin ayaklar altına alındığı, barışı isteyenlerin bile suçlandığı bir çürümüş düzene karşı demokrasi güçlerinin yan yana durması gerektiğini" söyledi.

"Irkçılığın sıradanlaşmasına, ayrımcılık ve nefret tohumlarının ekilmesine karşı bir arada yaşamın mücadelesini vermek zorunda olduklarını" kaydeden Şık, "dayanışmadan doğacak kuvveti açığa çıkararak birlikte mücadele vereceklerini ve umutlu olduklarını" da dile getirdi.

"HDP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve mücadele arkadaşlarının şahsında tutsak edilmiş tüm siyasetçiler, gazeteciler, öğrenciler ve avukat arkadaşlarıyla dayanışmak için" aday olduğunu söyleyen Şık, açıklamasını "Yolumuz açık, önümüz barış olsun" diyerek sonlandırdı.

"Terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 30 Aralık 2016 tarihinde tutuklanan Şık, yaptığı savunmada kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin "Ben gazeteciyim. Bütün örgütler benim için haberdir. Burada gazetecilik yargılanıyor. Nokta" demişti. Şık, Mart ayında Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu ile eşzamanlı olarak tahliye edilmişti.

DW/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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