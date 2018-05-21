 Ahmet Şık: Enkaz çok ağır | TÜRKİYE | DW | 22.05.2018
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TÜRKİYE

Ahmet Şık: Enkaz çok ağır

HDP'den milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık, AKP sonrasında Türkiye'nin yeniden inşasının şart olduğunu savundu. DW Türkçe'nin yayınına konuk olan Şık, "Bu iktidar gidecek ama geriye bir ülke kalacak mı?" dedi.

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Nevşin Mengü'nün konuğu Ahmet Şık

Hakkında açılan davalar ve iki kez tutuklanması nedeniyle Türkiye'de basın özgürlüğünün son yıllardaki sembol ismi haline gelen Ahmet Şık'ın HDP'den milletvekili adayı olması bir süredir en çok konuşulan konular arasında.

Ahmet Şık Salı akşamı DW Türkçe'nin YouTube kanalında yayınlanan Nevşin Mengü ile Bire Bir programına konuk oldu ve neden siyasete soyunduğunu anlattı.

"Hiç böyle bir planım yoktu" diyen Ahmet Şık, gazeteciliğin alanının daralmasının böyle bir kararda etkili olduğunu söyledi.

24 Haziran'ı değerlendiren Ahmet Şık, "Bu iktidar elbet gidecek ama geriye bir ülke kalacak mı? Kalanında biz nasıl yaşamaya devam edeceğiz?" diye konuştu.

Türkiye'nin yeniden inşasının şart olduğunu savunan Şık, "Devletin bütün bürokratik sisteminin, hukuk siteminin, demokrasinin bütün teamüllerini gerçekleştirecek organların, yargının ve medyanın hepsinin yeniden inşasına gerek var. Bunda herkes elini taşın altına koymak zorunda. Ama bu AKP'nin yönetici elitiyle olmayacak bundan emin olsunlar. Ama AKP'ye oy veren seçmenlerle olacağını hepimiz göreceğiz" dedi.

HDP'ye yönelik "bölücülük" suçlamalarına değinen Şık, Türkiye'nin en büyük bölücü partisinin AKP olduğunu savundu. "Çünkü memleketi tam ortasından ikiye böldü" diyen Şık, "AKP'li olmayan herkesi düşman olarak görüyor. Ya da kendi kirli düzenlerini devam ettirecek hukuksuzluklara karşı çıkan herkes ya terörist ya darbeci ya da vatan haini. Ben de diyorum ki 'AKP bölücüdür'. Bu ülkenin en büyük bölücü gücü AKP'nin kendisidir" sözlerini kullandı.

DW/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Nevşin Mengü'nün konuğu Ahmet Şık  

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