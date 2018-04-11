 AGİT: Azerbaycan’daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldı | DÜNYA | DW | 12.04.2018
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DÜNYA

AGİT: Azerbaycan’daki seçimlerde usulsüzlükler yapıldı

AGİT, Aliyev’in dördüncü kez seçimleri kazandığı Azerbaycan’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini açıkladı.

Aserbaidschan Wahl 2018 Auszählung (picture-alliance/AA/R. Rehimov )

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Azerbaycan'da Çarşamba günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde "ciddi usulsüzlükler” tespit edildiğini açıkladı.

AGİT tarafından Perşembe günü Bakü’de yapılan açıklamada, seçim gözlemcilerinin oy verme işlemleri sırasında kurallara uyulmaması, sürecin şeffaf olmaması ve sandıklara hile karıştırılması gibi çok sayıda ciddi usulsüzlükler tespit ettiği belirtildi.

AGİT'in açıklamasında seçimlerin "sınırlı siyasi bir ortamda, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı yasal düzenlemeler” altında yapıldığına dikkat çekildi. Önemli muhalefet partilerinin seçimleri boykot etmesi ve medyada çoğulcu bir ortamın bulunmaması nedeniyle seçimler öncesinde "gerçek bir yarış” yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamada, seçimler için "gereken demokratik koşulların bulunmadığının” altı çizildi.

AGİT, Azerbaycan'daki seçimler için ülkeye yaklaşık 280 gözlemci göndermişti.

Azerbaycan'dan AGİT'e tepki

Azerbaycan hükümeti ise AGİT'in raporuna tepki gösterdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, seçimlere ilişkin raporun  adil ve tarafsız olmadığı belirtildi.

Azerbaycan'da yapılan ve muhalefetin boykot ettiği seçimleri oyların yüzde 86'sını alan İlham Aliyev kazanarak dördüncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Muhalefet seçimleri boykot etmişti

Seçimlerde Aliyev'in yanı sıra yedi aday daha cumhurbaşkanlığı için yarışıyordu. Ancak muhalefet, kampanya bile yapmayan bu yedi adayın, seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığı izlenimi yaratmak için seçimlere katıldığını iddia ediyor. 

2003 yılından beri iktidarda olan İlham Aliyev, şubat ayında hiçbir neden göstermeksizin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Ekim yerine Nisan ayında yapılacağını açıklamıştı. Bunun üzerine önemli muhalefet partileri seçimleri boykot kararı almıştı. Muhalefet, seçimlerin öne alınmasıyla kampanya süresinin kısaltıldığını ve böylelikle seçimlerde hile yapılmasını önleme çabalarının baltalandığını savunmuştu.

AFP,dpa,rtd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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