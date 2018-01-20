Afrin'e Zeytin Dalı operasyonu: 72 uçakla 108 hedef vuruldu

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik hava operasyonu başlattı. "Zeytin Dalı" adı verilen operasyonun ilk aşaması olarak 72 uçak ile Afrin'de 7 bölge vuruldu. TSK, operasyona ilişkin yaptığı bilgilendirmede "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait" 108 hedefi vurduğunu açıkladı.

Jetlerle düzenlenen hava operasyonuna Kilis ve Hassa'dan yapılan topçu atışları eşlik etti. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin de karadan Afrin'e ilerlediği belirtiliyor. DHA, operasyonda görev alacak tankların Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'nin Azez ilçesine geçtiğini duyurdu.

Yıldırım'dan kara operasyonu sinyali

Operasyonla ilgili bilgilendirme Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan Yıldırım, kara operasyonunun yarın başlayabileceğinin sinyalini verdi. Başbakan Yıldırım, "Hedeflerin neredeyse tamamına yakını tahrip edilmiştir. Yarın itibarıyla gelişmelere göre kara unsurlarımız da gerekli faaliyetleri icra edecektir" dedi.

Operasyonla ilgili bir açıklama da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan geldi. Akar, Zeytin Dalı operasyonunda sadece teröristler ile barınak, sığınak, bina, silah, araç ve gerecin hedef alınacağını belirtti. Akar, sivillerin zarar görmemesi için dikkat ve hassasiyet gösterileceğini belirtti.

Operasyonun başlamasının hemen ardından TSK'dan yapılan yazılı açıklamada operasyonun Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde "Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra" edildiği vurgulanmıştı.

Operasyonun ilk aşaması olarak Afrin'deki YPG hedefleri TSK tarafından vuruldu

Şam'a yazılı bilgi verildi

NTV'ye konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da harekatla ilgili Suriye yönetimine yazılı bilgi verdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Suriye rejimine yazılı bilgi verdik. Uluslararası hukuka uygun olduğunu bildiriyoruz. Sadece yazılı bilgilendirmede bulunuyoruz" dedi.

Hedeflerin yüzde 95'inin vurulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Harekatta siviller değil, teröristler hedef alınmıştır. Harekat, çok titiz bir şekilde yürütüyor. Operasyonu havadan ve karadan yürütüyoruz" dedi.

Şam: Türkiye operasyon hakkında bilgi vermedi

Çavuşoğlu'nun Suriye'yi operasyon hakkında bilgilendirdikleri yönündeki açıklamasına Şam'dan yalanlama geldi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan kaynaklar "Türkiye rejiminin bu askeri operasyon hakkında bilgi verdiğini Suriye tamamen yalanlamaktadır" dedi. Açıklamada ayrıca operasyon "Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik son saldırısı" olarak değerlendirildi.

Rusya askerlerini Tel Rıfat'a sevk etti

Afrin'e yönelik operasyonun başlamasının ardından Rus Savunma Bakanlığı bölgedeki askerlerini sevk etti. Moskova'dan yapılan açıklamada Rus askerlerinin güvenliğini sağlanmak amacıyla askerlerin Tel Rıfat'a taşındığı belirtildi.

Hava operasyonunun başlamasının ardından Moskova-Washington hattında telefon trafiği de gerçekleştirildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford ile görüştü.

RIA haber ajansına göre Dunford ve Gerasimov Suriye'deki durumu ele aldı. Görüşme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e yönelik operasyonun sahada fiilen başladığını açıklamasının ardından yapıldı.

Pentagon'dan temkinli açıklama

Afrin operasyonu ile ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada ise IŞİD'le mücadeleye odaklanılması çağrısı yapıldı. Afrin operasyonu hakkında Pentagon yetkilisi tarafından yapılan değerlendirmede "Tüm tarafları tansiyonun yükselmesini engellemeye ve IŞİD'i yenmeye yönelik zorlu görevlere odaklanmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verildi.

Bu açıklamadan birkaç saat önce ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'la telefon görüşmesi yaptı. Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre görüşme ABD'nin talebi üzerine gerçekleşti. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

YPG: Hava operasyonunda 6 sivil öldü

Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülen YPG, TSK'nın hava operasyonu sonucu 6 sivil ve 3 YPG'linin öldüğünü açıkladı. Reuters'a konuşan YPG sözcüsü Birusk Hasaka operasyon sonucu 13 sivilin de yaralandığını belirtti.

Reuters'a konuşan Afrinli bir yetkili ise operasyonda yerleşim bölgelerinin vurulduğunu savundu ve hastanelere çok sayıda yaralının götürüldüğünü aktardı.

AFP,AP,reuters,DHA,ÖA/CÖ

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