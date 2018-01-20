Afrin'e kara harekâtı başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) dün havadan başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı ikinci gününde devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul'da medya temsilcileri ile biraraya geldiği toplantıda, Türk askerlerinin saat 11:05'de Kilis'in Gülbaba Mevkii'nden Suriye'ye geçerek kara harekâtını başlattığını açıkladı. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı harekâtla ilgili yeni bir yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada TSK'nın harekâtının dün 17:00'de başlatıldığı belirtilerek, "Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir" denildi.

Genelkurmay: 153 hedef ateş altına alındı

Tespit edilen hedeflerin, kara ateş destek vasıtaları etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Hatay semalarında sesleri duyulan Türk savaş uçakları sabah saatlerinde Afrin'deki hedefleri vurdu. Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de PYD/PKK mevzilerine top atışları gerçekleştirdiği kaydedildi. AA, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladığını belirterek, TSK'nın sınırdaki birliklere askeri araç takviyesi yaptığı bilgisine yer verdi.

Kilis'e roket düştü

Öte yandan Kilis'in Ekrem Çetin Mahallesi'nde saat 01.40 civarında Suriye tarafından birkaç dakika arayla ateşlendiği belirtilen roketlerin, iki ev ve bir iş yerine isabet ettiği bildirildi. Ahmet Rasim Mahallesi'nde ise boş bir alana roket düştüğü belirtildi. Can kaybının meydana gelmediği olayda yüzüne cam parçaları isabet eden bir kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere bilgilendirme

Dışişleri Bakanlığı‘nın, bölge ülkeleri Ürdün, Irak, Lübnan, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerini harekât hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.

Dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra İran'ın Ankara'daki büyükelçilik yöneticileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak harekât hakkında bilgilendirilmişti.

DPA/AFP/DHA, HT/AG

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