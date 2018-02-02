 Afrin’den ″Türkiye′yi durdurun″ çağrısı | TÜRKİYE | DW | 04.02.2018
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TÜRKİYE

Afrin’den "Türkiye'yi durdurun" çağrısı

Afrin yerel yönetimi, Türkiye’nin bölgedeki operasyonunu durdurması için ABD, AB ve BM’ye çağrı yaptı. Yönetim ayrıca bölgede yaşandığını iddia ettiği sivil ölümlerde Rusya’nın da sorumluluğu olduğunu söyledi.

Syrien Proteste in Afrin gegen türkischen Militäreinsatz (Getty Images/AFP/D. Souleinman)

Suriye'nin Afrin bölgesindeki yerel yönetim, Türkiye’nin bölgeye yönelik sürdürdüğü operasyonu sonlandırması için uluslararası güçlere çağrıda bulunurken, bölgede yaşandığını iddia ettiği sivil ölümlerinden Rusya’yı da sorumlu tuttu.

Pazar günü Afrin’deki yerel yönetimden yapılan açıklamada ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyondan "Türkiye’nin saldırısını durdurması için acilen müdahale etmesi” çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Zeytin Dalı” adı verilen harekat ile 20 Ocak'tan bu yana Afrin bölgesinde PKK’nin Suriye uzantısı olarak değerlendirdiği Halk Savunma Birlikleri'ne (YPG) karşı askeri bir operasyon yürütüyor. Türkiye bu operasyon ile amacının güney sınırını korumak olduğunu söylüyor.

Rusya'ya "Türkiye desteğini" çekmesi için çağrı

Türkiye'nin bu operasyon kapsamında sivilleri de hedef aldığını iddia eden Afrin yerel yönetimi, Rusya’nın da bu ölümlerde sorumluluğunun olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun, Türkiye devletinin Afrin halkına yönelik terörüne verdiği desteği çekmesini istiyoruz” denildi.

Suriye savaşında 2015 senesinden bu yana Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanında yer alan Rusya, Afrin bölgesinde konuşlu askeri birliklerini Türkiye'nin operasyona başlamasıyla birlikte çekmişti.

Türkiye iddiaları reddediyor

Türkiye, sivil ölümlerine dair iddiaları reddediyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Twitter üzerinden dün yaptığı açıklama sivillerin hedef alındığına yönelik açıklamalara tepki göstermiş ve Türkiye'ye iftira atıldığını belirtmişti.

TSK’nın tarihi ve kültürel eserler, mabetler, sağlık tesisleri, okullar, kamu yararına olan yerler de dahil olmak üzere sivilleri hiçbir zaman hedef almadığını aktaran Bozdağ, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) geleneğinde, inancımızda, ahlakımızda, kültürümüzde ve medeniyetimizde sivillere zarar vermek yoktur. Aksine ordu geleneğimiz, inancımız, ahlakımız, kültürümüz ve medeniyetimiz; ordumuza ve hepimize sivilleri, mabetleri ve tarihi eserleri korumayı emreder. TSK'nin elinde sivillerin ve masumların kanı hiç bir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacaktır" demişti.

TSK'nın açıkladığı bilgilere göre ise 16 güdür devam eden operasyonda şimdiye kadar 9 Türk askeri hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Türkiye’nin bölgedeki atışları sonucunda 21'i çocuk olmak üzere 68 sivil öldü.

Afrin'de Türkiye'nin harekatına karşı düzenlenen protesto eylemine binlerce kişi katıldı.

Afrin'de Türkiye'nin harekatına karşı düzenlenen protesto eylemine binlerce kişi katıldı.

Uluslararası haber ajansı AFP’nin geçtiği habere göre ayrıca binlerce kişi Türkiye’nin Zeytin Dalı operasyonuna karşı Pazar günü Afrin'de yürüyüş yaptı. Ellerinde YPG bayrakları, Abdullah Öcalan posterleri ve bölgenin sembollerinden zeytin dalları ile yürüyen eylemciler Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı çıkan dövizler taşıdı.

AFP/DÇÜ/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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