Afrin′deki yağma iddiasıyla ilgili Türkiye′den açıklama | TÜRKİYE | DW | 19.03.2018

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu militanları tarafından yapıldığı iddia edilen yağmalama haberlerini ciddiye aldıklarını ve olayları ciddi bir şekilde incelediklerini söyledi.

Konuyla ilgili CNN International’ın canlı yayında sorularını yanıtlayan Kalın, "Biz bu haberleri ciddiye alıyoruz. Bu olayları araştırıyoruz. Görünen o ki bu olaylar yaşanmış. Bazı gruplar komutanları tarafından verilen emirlere muhtemelen uymadılar. Biz bunu çok ciddi bir şekilde inceliyoruz çünkü Afrin operasyonundaki asıl amacımız en başından bu yana Afrin’de yaşayan insanlara emniyet ve güvenlik sağlamak oldu" diye konuştu.

Kalın ayrıca "gerekli önlemlerin besbelli alınacağını" da sözlerine ekledi.

Uluslararası haber ajansı AFP ve Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin geçtiği haberlere göre, Pazar günü Afrin'in kent merkezine giren Türkiye destekli güçler ev ve dükkanları yağmaladı.

Gözlemevi, Türkiye ordusuna destek veren savaşçıların "Afrinlilerin mülklerini, dükkanları, siyasi ve askeri binaları yağmaladığı" iddiasında bulundu.

Bölgede görev yapan AFP muhabirleri de Türkiye yanlısı güçlerin kenti terk etmeden önce kamyonetlerinin arkasına battaniye, içi gıda dolu koliler, keçiler hatta motosiklet yüklediğini iddia etti. Muhabirler dükkan, restoran ve evleri yağmalayan milislerin, kent merkezindeki otomobilleri de traktörlerle çıkarttıklarını öne sürdü.

ABD: Yağmalama haberleri konusunda endişeliyiz

Pazartesi günü yazılı bir açıklama yayınlayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Afrin merkezinde yağmalama yapıldığına dair haberler konusunda endişeli olduklarını belirterek, Afrin konusunda ciddi endişelerini Türk yetkililere defalarca ilettiklerini ifade etti.

Türkiye ile ABD YPG'nin statüsü konusunda zıt görüşlere sahipler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Türkiye, PKK’nin Suriye uzantısı ve terör örgütü olduğunu ifade ettiği YPG’yi Afrin bölgesinden temizlemeyi amaçlıyor. ABD, PKK'yı terör örgütü olarak tanımakla birlikte YPG'yi aynı şekilde görmüyor ve IŞİD'e karşı savaşta bu grupla birlikte çalışıyor.

TSK Pazar günü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleriyle birlikte Afrin kent merkezini kontrol altına alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada operasyonun Afrin'le sınırlı kalmayacağını YPG'nin kontrolünde olan Menbiç, Kobani, Tel Abyad, Resulayn ve Kamışlı gibi yerleşimlerde devam edeceğini söylemişti.

DW,AFP/DÇÜ,GY

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