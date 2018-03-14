″Afrin′de hastane vuruldu″ iddiasına TSK′dan yalanlama | DÜNYA | DW | 16.03.2018

Türkiye'nin askeri operasyon düzenlediği Afrin bölgesinde Cuma akşamı kentteki en büyük hastanenin vurulduğu öne sürüldü. Hastane yöneticisi Coan Şitika, Alman haber ajansı dpa'ya Whatsapp üzerinden yaptığı açıklamada, Türk topçu ateşinde hastanenin isabet aldığını ve 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bombalandığı iddia edilen hastanedeki can kaybının 16 olduğunu kaydetti.

TSK'dan yalanlama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) iddialar üzerine resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" denildi.

BM'den "canlı kalkan" açıklaması

Öte yandan Afrin'deki gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden açıklamalar geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü Ravina Şamdasani, sivillerin Afrin'i terk etme konusunda özgür olmadıklarına ve canlı kalkan olarak kullanıldığına dair haberlerin kendilerine ulaştığını belirterek, "Sadece Kürt yetkililer ya da silahlı güçlerle irtibatı olan sivillerin kenti terk edebildiğine dair haberler aldık" dedi.

Sözcü ayrıca, kendilerine bölgede sivil ölümleri yaşandığına ilişkin "son derece endişe verici" haberler ulaştığını ifade etti. Şamdasani, çatışmanın taraflarının, sivillerin ayrılmalarına izin vermesi ve sivil kaybı yaşanmaması için önlem alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son dönemde TSK destekli güçler tarafından ele geçirilen diğer bölgelerden kaçanlar dâhil, yüz binlerce sivilin risk altında olduğunu belirten Şamdasani, insani durumun giderek kötüleştiğine dikkat çekti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Linda Tom ise son günlerde rejim kuşatması altındaki Doğu Guta'dan 12 ila 16 bin insanın ayrıldığını, Afrin bölgesindeki çatışmaların ise 48 bini aşkın kişiyi yerinden ettiğine dair haberler aldıklarını belirtti.

Guterres'ten çağrı

Afrin'deki gelişmelerle ilgili BM Genel Sekreteri Guterres de açıklamada bulundu. Guterres, Afrin ve Doğu Guta'dan "topluca göç ederek kaçan insanların ümitsizliğinin son derece endişe verici olduğunu" söyledi.

Genel Sekreterlikten yapılan açıklamada, söz konusu bölgelerde yapılacak tahliye işlemlerinin "gönüllü, güvenli ve uluslararası hukuk çerçevesinde" olması gerektiği belirtilirken, BM Güvenlik Konseyi "acilen bu trajediyi bitirecek somut adımlar atmaya" çağrıldı.

Guterres, 24 Şubat'ta kabul edilen ve gecikmeksizin Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi için çağrı yapan BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanmamasından "derin" üzüntü duyduğunu sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri, "Çatışmanın tüm taraflarını, uluslararası insani hukuk ile insan hakları hukukuna eksiksiz şekilde saygı göstermeye ve sivillerin korunmasını garanti altına almaya davet ediyorum" dedi.

AP,dpa, tr,AFP/CÖ,BK

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