 Afrin protestoları Alman emniyetinin takibinde | ALMANYA | DW | 12.03.2018
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ALMANYA

Afrin protestoları Alman emniyetinin takibinde

Almanya'daki Kürt gruplarının Afrin operasyonunu eylem çağrıları güvenlik makamlarını harekete geçirdi. Alman İçişleri Bakanlığı eylemlerin yakından izlendiğini açıkladı.

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Almanya'daki Kürt grupların Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediğ Afrin operasyonunu protesto etmek için yaptığı çağrıları Alman güvenlik birimlerinin takibe aldığı bildirildi. Alman İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Berlin'de yaptığı açıklamada, "yetkili makamların durumu yakından takip ettiğini ve gerektiği takdirde önlemlere başvuracağını" söyledi. Sözcü, "güvenlik durumuyla ilgili mevcut değerlendirmelerde herhangi bir değişiklik olmadığını" da ifade etti.

İnternet üzerinden yapılan eylem çağrılarında "savaşın Avrupa sokaklarına taşınmasından" söz edildiği belirlendi.

Almanya'da bu eylem çağrılarının ardından hafta sonu Afrin operasyonunun protesto edildiği eylemler düzenlendi. Düsseldorf Havalimanı'nda toplanan kalabalıkla polis arasında çıkan sert tartışmaların ardından protestocular terminalden çıkarıldı. İngiltere'nin Londra ve Manchester şehirlerinde de eylemler düzenlendi ve göstericilerin tren garlarında göstericilerin raylara oturması nedeniyle tren seferleri aksadı.

Alman kentlerinde olaylı hafta sonu

Öte yandan Almanya'da hafta sonu iki cami, bir Türk – Alman Derneği ve bir de manava düzenlenen kundaklama eylemlerinin protesto eylemleriyle ilgili olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Afrin harekâtını protesto çağrısının yer aldığı internet sitelerinden birinde Almanya'nın Meschede ve Lauffen kentlerinde düzenlenen saldırıları içerdiği belirtilen video görüntüleri yayınlandı. Sitede eylemleri Kürt gençlerinin düzenlediği belirtiliyor. Videolu mesajlara Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerinin haberlerinde de yer aldı.

Hamburg, Berlin, Kiel, Saarbrücken ve Kaiserslautern şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi. İngiltere'deki eylemlerde YPG'nin bayrağıyla PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterleri taşındığı bildirildi.

DW,dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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