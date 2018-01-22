Afrin operasyonunda dördüncü güne girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda bir askerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumartesi günü başlattığı "Zeyin Dalı Harekâtı" üçüncü gününde de devam etti. Operasyona Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri de destek veriyor. Türk jetlerinin Afrin bölgesinde 45 hedefi vurduğu, Azez bölgesinde ise ÖSO ile PYD-YPG arasında sert çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Bunun yanı sıra Kilis ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesine, operasyon boyunca toplam 19 roket isabet ettiği haber verildi. Saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, toplam 54 kişinin de yaralandığı belirtildi. Reyhanlı'da roketlerin düştüğü bölgede 15 araç, 4 mesken ve 10 iş yerinin hasar gördüğü kaydedildi.

Erdoğan: Afrin'den geri adım atmak yok

Gün boyunca siyasilerden Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'den geri adım atılmayacağını" söyledi. Erdoğan, Ankara Sanayi Odası'nın Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, bunun Kürtlere karşı bir operasyon olmadığına işaret ederek, "Olay Kürt koridoru meselesi değil, olay terör koridorunu yok etme meselesidir" dedi.

Operasyona Rusya ile yaptıkları görüşme çerçevesinde devam edildiğini belirten Erdoğan, ABD ile de konuyu görüştüklerini ancak ABD'yi ikna edemediklerini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kendilerine DEAŞ ile mücadeleyi neden bir terör örgütüyle yapıyorsunuz dedik. 'Gelin bunu stratejik ortağınız Türkiye ile yapın' dedik. Dediler ki 'bizim generallerimiz bize Türkiye'nin bu işe tahsis ettiği ordu yeterli değil' dediler. 'Sizin generalleriniz size yanlış söylüyor' dedik, Trump'a da söyledim fakat dinlemediler. Siz bilirsiniz dedik. Siz yolunuza biz yolumuza" diye konuştu.

Kilis'e roket atılması sonucu maddi hasar da meydana geldi

Yıldırım'dan Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına vurgu

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşmenin gündeminde de Afrin vardı. Yıldırım görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "İlk 2 günde yapılan belirlenen 170'ten fazla hedef imha edilmiş ve uçaklarımız görevlerini tamamlayarak yerlerine dönmüştür" dedi. Yıldırım, hassasiyetlerinin "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede terör örgütlerinin baskı zulüm yaparak halkı yıldırmalarının önüne geçilmesi bütün bunları yaparken de sivillerin zarar görmemesi" olduğunu vurguladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu da, "Bulunduğumuz coğrafya sınır güvenliğine önem vermemiz gerektiğini zorunlu kılıyor. Bu bağlamda 'Zeytin Dalı Operasyonu' kaçınılmaz olarak Türkiye'nin gündemine gelmiştir" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu da Suriye'nin toprak bütünlüğünün öneminin altını çizdi.

Bozdağ: Harekât uluslararası hukuka uygun

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Afrin harekâtına ilişkin açıklamalarda bulundu. Afrin harekâtının "meşru ve uluslarara hukuka uygun" olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Uluslararası toplum harekât öncesinde harekâtın hukuki zemini ve gerekçeleriyle hedefleri hakkında bilgilendirilmiştir. Her devletin halkını ve sınırlarını koruması doğal ve meşru hakkıdır. Türkiye'de bu hakkını kullanmıştır" dedi.

Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü: "Altını çizerek ifade etmek isteriz ki bu harekâtta tek hedef PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütleridir. Bunun dışında bir hedef bulunmamaktadır."

Bozdağ, sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat ve itina gösterildiğini de vurguladı.

DW/DHA, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe