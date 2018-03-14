 Afrin iddiası: Bir günde 10 sivil öldü | DÜNYA | DW | 14.03.2018
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DÜNYA

Afrin iddiası: Bir günde 10 sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü askeri operasyon kapsamında Çarşamba günü düzenlenen bombardımanda en az 10 sivilin öldüğünü iddia etti.

Afrin'den 31 Ocak 2018 tarihli bir fotoğraf

Afrin'den 31 Ocak 2018 tarihli bir fotoğraf

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye'nin Çarşamba günü Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği ağır topçu atışları ve hava saldırılarında dördü çocuk 10 sivilin öldüğünü ve 34 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nda şimdiye kadar 36'sı çocuk 225 sivilin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre Afrin'de hâlen 300 bin sivil bulunuyor.

Suriye'deki kaynaklarından iletilen verileri analiz eden Londra merkezli kuruluşun açıkladığı rakamlar teyit edilemediği için "güvenilir" olarak sınıflandırılmıyor.

Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz

Genelkurmay Başkanlığından Çarşamba günü yapılan açıklamada ise "Harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 486 oldu" denildi. TSK ve ÖSO'nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı, 194'ü köy ve 39'u kritik nokta olmak üzere 233 olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Tıp Bayramı vesilesiyle ev sahipliği yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, TSK ve ÖSO unsurlarının ilerleyişinin sürdüğünü ifade ederek, "Afrin'e girdik, giriyoruz. İyice yaklaşmış vaziyetteyiz" dedi.

DW,dpa/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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