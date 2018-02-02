 Afrin harekâtı konusunda Merkel’e açık mektup | ALMANYA | DW | 02.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Afrin harekâtı konusunda Merkel’e açık mektup

Çoğu Almanya'dan Avrupa'daki 100'e yakın sanatçı, yönetmen, oyuncu ve akademisyen tarafından imzalanan açık mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel’den Afrin harekâtına tepki göstermeleri istendi.

default

Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinden 90'ı aşkın sanatçı, oyuncu, yönetmen ve akademisyen, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'e açık bir mektup yazarak Türkiye'nin Afrin harekâtına karşı tavır alma çağrısında bulundu.

Açık mektubu imzalayanlar arasında bulunan Stuttgart Tasarım, Sanat ve Medya Yüksek Okulu'ndan Prof. Peter Ott, "Türkiye'nin Afrin'e saldırısı karşısında Alman siyasetinin göstermiş olduğu pasifliği” eleştirdiklerini belirtti.

Mektupta, siyasilere "Avrupa'nın değerlerini inandırıcı bir şekilde savunma ve somut olarak demokrasi, uluslararası hukuk ve insan hakları için çaba gösterme” çağrısı yapıldı. Ayrıca Avrupa Birliği ve Almanya'nın,  "Türk hükümetinin Suriye'ye yönelik saldırısına derhal son vermesi için eldeki bütün imkânlarla mücadele etmesi” gerektiği ifade edildi.

Mektupta Kuzey Suriye'deki Afrin'de "demokratik bir toplum kurma” çabası gösterildiği belirtilerek, bunun desteklenmesi gerektiğine işaret edildi. Almanya'nın "ümit veren bu gelişmenin bölgesel rejimler, özellikle de NATO ortağı olan ve savaş araçları sevk edilen Türkiye tarafından yerle bir edilmeye” çalışılması karşısında sessiz kalmaması ve durumu görmezden gelmemesi gerektiği ifade edildi.

Mektupta, Başbakan Merkel ve Dışişleri Bakanı Gabriel'e nüfuzlarını kullanarak dış politikadaki sorumluluklarına uygun bir tutum izlemeleri çağrısında bulunuldu.

Mektubu imzalayanlar arasında oyuncu Peter Lohmeyer, yönetmen Ayşe Polat, aktris Maria Schrader, sanatçı Daniel Richter, yönetmen Yüksel Yavuz gibi isimler bulunuyor.

AFP,epd/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Alman meclisinde Afrin harekâtı tartışıldı

Alman meclisinde Türkiye’nin Afrin harekâtı tartışıldı. Bütün partiler operasyonu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Muhalefet Alman hükümetini harekâta sert tepki göstermediği gerekçesiyle eleştirdi. (01.02.2018)  

Sol Parti: Alman askerleri Konya'dan çekilsin

Alman Sol Parti milletvekili Wagenknecht, Afrin harekatı nedeniyle Konya NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Türkiye'den çekilmesini istedi. (24.01.2018)  

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Türkiye'nin Afrin harekâtında Alman Leopard 2 tanklarını kullandığını resmen Berlin'e ilettiği bildirildi. Tankların kullanımı Almanya'da tartışmalara yol açmıştı. (29.01.2018)  

Afrin'deki Kürtlerden Almanya'ya çağrı

Afrin'deki Kürtler, Türkiye'nin Alman tanklarını bu bölgedeki sivillere karşı kullanmasının engellenmesi için Almanya'ya çağrıda bulundu. (01.02.2018)  

Benzer içerik

Türkei Panzer werden zur Grenze mit Syrien transportiert

Türkiye ve Rusya'nın Afrin'deki hedefi ne? 02.02.2018

Heinrich Böll Vakfı İstanbul Direktörü Kristian Brakel, Zeytin Dalı Harekâtı'nın gidişatı ve Rusya'nın rolü hakkında DW'nin sorularını yanıtladı.

Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer

Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa basınında 23.01.2018

Avrupa basını Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahalenin büyük tehlikelere yol açabileceği görüşünde birleşiyor.

Deutschland Bundestag - 55 Jahre Élysée-Vertrag

Alman meclisinde Afrin harekâtı tartışıldı 01.02.2018

Alman meclisinde Türkiye’nin Afrin harekâtı tartışıldı. Bütün partiler operasyonu uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi. Muhalefet Alman hükümetini harekâta sert tepki göstermediği gerekçesiyle eleştirdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Symbolbild Spionage BND Türkei Deutschland (picture-alliance/dpa)

Der Spiegel: Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı

Der Spiegel dergisi, Almanya’nın dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdığını bildirdi. Subaylardan birinin 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen İlhami P. olduğu belirtildi. 

FOTO-GALERİ

Saigon Vietnamkrieg (picture-alliance/AP Photo/E. Adams)

Vietnam Savaşı’nda dönüm noktası: Tet saldırısı

Bundan 50 yıl önce Vietnam cehenneme dönmüştü. Komünist Kuzey Vietnam güçleri, Güney Vietnam ve ABD birliklerine yönelik büyük bir saldırı başlattı. Bu saldırı ABD'nin Vietnam macerasında sonun başlangıcı oldu.   