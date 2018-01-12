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DÜNYA

Afrika ülkeleri Trump’tan özür bekliyor

ABD Başkanı Trump’ın Afrika ülkeleri için ''bok çukuru'' gibi aşağılayıcı tabirler kullandığı iddialarına tepki büyüyor. 54 Afrika ülkesi ABD Başkanı'ndan söz konusu ifadeler için özür dilemesini talep etti.

Versammlung der Afrikanischen Union - 30 teilnehmende afrikanische Nationen (Getty Images/AFP/M. Turkia)

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ABD Başkanı Trump; Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador için "bok çukuru ülkeler" tabirini kullandığına dair çıkan haberleri yalanladı. Trump, "Kullandığım dil bu değildi" dedi. (12.01.2018)

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54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler temsilcileri New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Afrika ülkelerine yönelik kullandığı iddia edilen aşağılayıcı ifadeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Gerçekleştirdikleri toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, ''ABD Başkanı'nın iğrenç, ırkçı ve yabancı düşmanı açıklamalarından dolayı derinden sarsılmış olduklarını'' belirterek, ''Trump’ın medyada yer bulan ifadelerini şiddetle kınadıklarını ve ABD Başkanı'ndan özür talep ettiklerini'' söylediler. Açıklamada ayrıca ülkelerin ''ABD hükümetinin Afrika ve Afrika kökenlilere karşı duruşu; kıtayı ve siyahileri kötüleme eğiliminin artmasından endişe duydukları'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcileri, ''söz konusu ifadeleri kınayan toplumun birçok farklı kesiminden'' ABD vatandaşına teşekkür etti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir temsilci de, kınama metnini oy birliğiyle kabul eden ülkelerin tamamının ilk defa bir konuda aynı fikirde olduklarını söyledi.

Trump’tan yalanlama

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda Afrika ülkeleri ile Haiti ve El Salvador için, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini bildirmişti. Trump'ın bu ülkeler yerine Norveç gibi zengin ve nüfusu büyük oranda beyazlardan oluşan ülkelerden göçmen almaları gerektiğini sözlerine eklediği öne sürülmüştü.

Ancak ABD Başkanı Trump ise iddiaları ''tamamen olmasa da'' yalanlamıştı. Trump attığı tweette, ''Toplantıda sert bir dil kullandım. Ama kullandığım dil bu değildi" ifadelerini kullanarak medyadaki haberlerin Demokratlar tarafından "uydurulduğunu" söylemişti.

Schweiz Rupert Colville (AFP/Getty Images)

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği: Trump’ın ifadeleri ırkçıdır

ABD Başkanı'nın basına yansıyan açıklamalarına, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville de tepki göstermişti. Colville, Trump'ın sözlerini "ırkçı" olarak nitelemişti. 

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo da "Birçok Afrikalı'nın ABD'ye köle olarak getirildiğine dair tarihi gerçeklik göz önünde tutulursa, bu açıklama kabul gören tüm tutum ve uygulamalarla ters düşer" ifadesini kullanmış ve Trump'ın sözlerinin endişe verici olduğunu belirtmişti. 

Haiti hükümeti de Trump'ın açıklamaları karşısında "derinden sarsıldığını" ve medyaya yansıyan bu sözlerin "Haiti toplumu hakkında tamamen yanlış ve ırkçı bir bakışı yansıttığını" ifade etmişti. 

© Deutsche Welle Türkçe 

DW/AFP/SÖ/BW

 

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