  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Afganistan'daki otel saldırısında en az 10 ölü

Kâbil'deki Intercontinental Oteli'ne yapılan silahlı saldırıda en az on sivil can verdi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afghanistan Angriff auf Intercontinental Hotel in Kabul (Reuters/M. Ismail)

Afganistan'ın başkenti Kâbil'deki Intercontinental oteline saldıranlarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar 13 saat sonra kanlı şekilde son buldu. İçişleri Bakanlığı çatışmalarda en az 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde de otelden patlama ve silah sesleri geldi. Saldırganlardan kaçmaya çalışan müşterilerden bazıları balkondan atladı.

Bakanlık sözcüsü operasyon sırasında, aralarında yabancı bir kadının da bulunduğu 6 sivilin can verdiğini söyledi. Yedi kişinin de yaralandığı çatışmalarda dört saldırganın öldürüldüğü açıklandı. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre 41'i yabancı olmak üzere 153 kişi özel harekât ekiplerince otelden tahliye edildi.

Otelden sağ kurtulan görgü tanıkları yabancı ajans muhabirlerine yaptıkları açıklamalarda ölü sayısının resmi makamlarca verilen rakamların üzerinde olduğunu belirttiler. Saldırganların bütün oteli dolaşarak hükümet yetkilileri ile yabancıları aradıkları ve silahlarını odalara boşalttıkları öğrenildi. Saldırıyı Taliban üstlendi. Taliban internet üzerinde yaptığı açıklamada, "Beş savaşçısının çok sayıda yabancı ve Afgan düşmanını öldürdüğünü" belirtti. 

2017'de 500 ölü

Kâbil'deki durumun kötüye gitmesi nedeniyle Intercontinental'de kalan yabancıların sayısında önemli azalma olmuştu. Otele bir düğün ile yüz kadar kişinin katıldığı bilgisayar uzmanları kongresi sırasında saldırıldığı açıklandı. Otelin bir bölümünde yangın çıktı. Güvenlik birimlerinin müdahale ettiği katlardan birinde saldırganların çok sayıda kişiyi rehin aldığı ve o bölümde yeniden yangın çıktığı bildirildi.

Afghanistan Angriff auf Intercontinental Hotel in Kabul

Saldırının sorumluluğunu üstlenen çıkmadı. Güvenlik çevrelerince saldırıdan Taliban'ın sorumlu olabileceği belirtiliyor. 2011 yılında aynı otele Taliban militanları tarafından yapılan saldırıda ondan fazla müşteri ve çalışan hayatını kaybetmiş, 9 saldırgan ise saatlerce süren çatışmanın ardından ölü ele geçirilmişti.

Afganistan başkenti NATO misyonunun sona erdiği 2014 yılında bu yana yoğun saldırılara hedef oluyor. 2017 yılında Taliban ve IŞİD'in düzenledikleri 20'nin üzerindeki saldırıda 500'den fazla can kaybı oldu. Yılın ilk günlerinde başkentteki bir güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 20 kişi ölmüş, en az 30 kişi de yaralanmıştı. ABD'nin Kâbil Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı hafta sonunda otellerin saldırıya uğrayabileceği uyarısında bulunmuştu.

DW/dpa, AG/HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Kabil'de intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Afgan medyası, saldırının hedefinde ulusal gizli servisi NDS'nin oldugunu duyurdu. (25.12.2017)  

Kabil'de Şii kültür merkezine saldırı: 41 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen saldırıda 41 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Bu kez hedefte Şiilere ait bir kültür merkezi vardı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. (28.12.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Afganistan yine terörle sarsıldı  

Benzer içerik

Afghanistan Kabul Abschiebung Rückkehr

Afganistan'a sınır dışılar devam edecek 22.06.2017

Alman Hükümeti'nin, eleştirilere rağmen mülteci başvuruları reddedilen Afganları sınır dışı etmeyi sürdüreceği bildirildi. İnsan hakları örgütleri "oldubittiyle insan hayatının tehlikeye atıldığını" savunuyor.

Afghanistan Frauen Teamarbeit

Afgan kızlar ABD'deki robot yarışmasına katılabilecek 13.07.2017

Washington'daki robot yarışmasına katılacak Afgan öğrencilere son anda ABD vizesi verildi. Heratlı öğrencilerin ilk başvurusu olumsuz yanıt almış ve sadece robotun yarışmaya katılmasına izin verilmişti.

Afghanistan Explosion in Kabul

Kabil'de bombalar patladı: 80 ölü 31.05.2017

Afganistan başkenti Kabil'de büyükelçilik binalarının bulunduğu bölgede bombalar patladı, en az 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türk büyükelçiliği de hasar gören binalar arasında.

FOTO-GALERİ

Grönlandhai Somniosus microcephalus (Imago/Bluegreen Pictures)

Öldürücü lezzetler

Yiyebileceğimiz o kadar yiyecek varken zehirleyici olanları seçmemiz biraz garip bir tercih gibi görünebilir. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +